La astronauta francesa Sophie Adenot concluye con éxito su primera caminata espacial

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Miami (EE.UU.), 18 ago (EFE).- Los astronautas Sophie Adenot y Anil Menon culminaron este martes su caminata espacial desde la Estación Espacial Internacional (EII) para sustituir una antena de comunicaciones de alta velocidad, un hito que convirtió a Adenot en la primera francesa en salir al exterior del laboratorio orbital.

Adenot, de la Agencia Espacial Europea (ESA), y el estadounidense Menon, de la NASA, regresaron a la EEI tras casi seis horas y media de misión, que comenzó alrededor de las 08:29 hora del este de Estados Unidos (12:29 GMT), según la retransmisión oficial de la agencia estadounidense.

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En ese tiempo, los dos astronautas retiraron con éxito la antena averiada, aunque no lograron completar una tarea adicional que requería la instalación de un repuesto, informó el centro de control de la NASA.

El montaje tendrá lugar en una futura caminata por determinar, agregó la agencia espacial.

La antena es un enlace crítico para la transmisión de datos, ya que permite las comunicaciones de alta velocidad entre este laboratorio espacial y las instalaciones de la NASA en Houston (Texas, EE.UU).

La prioridad de los astronautas era cambiar la antena vieja por una de repuesto en el segmento Z1 de la estructura de la estación y en una plataforma externa de almacenamiento, y hacer las conexiones eléctricas y de datos necesarias para activarla.

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Para ello, Menon trabajó subido al brazo robótico Canadarm2, mientras que Adenot estuvo conectada al exterior del laboratorio orbital.

Desde el interior los supervisaron la comandante de la estación, Jessica Meir, y el ingeniero de vuelo Jack Hathaway, quienes operaron el brazo durante la caminata y los recibieron a su regreso.

Fue la segunda caminata espacial de Menon, que el pasado 6 de agosto salió por primera vez al exterior para preparar la instalación de unos nuevos paneles solares.

La de este martes fue la caminata número 282 realizada en apoyo del ensamblaje, el mantenimiento y la mejora de la estación, y la número 97 efectuada por astronautas de Estados Unidos.

La salida estaba prevista para el pasado día 13, pero la NASA la aplazó cinco días después de que un sensor de dióxido de carbono del traje de Menon diera una lectura inesperada al final de la caminata anterior.

La agencia mantiene para el próximo 25 de agosto una tercera caminata de mantenimiento. EFE

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