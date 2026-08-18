Irán insiste en que no reabrirá Ormuz hasta que EE.UU. cumpla sus condiciones

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Teherán, 18 ago (EFE).- El presidente del Parlamento y negociador jefe iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, insistió este martes en que Irán no reabrirá el estrecho de Ormuz hasta que Estados Unidos cumpla con sus condiciones, y advirtió que el país persa se ha reforzado durante la tregua.

“Permítanme dejarlo claro: (no reabriremos) hasta que no se cumplan los compromisos asumidos por Estados Unidos en el memorando de entendimiento”, dijo el político ante el Parlamento iraní en unas declaraciones recogidas por medios estatales.

Qalibaf mencionó entre las condiciones el levantamiento del bloqueo, la liberación de los activos congelados, el levantamiento de las sanciones petroleras y el fin de las operaciones militares en todos los frentes, es decir, contra Irán, pero también las de Israel contra el Líbano.

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El ex guardia revolucionario advirtió además que la República Islámica se ha reforzado militarmente durante las semanas de tregua y que está lista para “imponer una mayor derrota” a Estados Unidos.

La advertencia de Qalibaf llega un día después del vencimiento del plazo de 60 días acordado en el memorado de entendimiento firmado entre Teherán y Washington el 17 de junio para alcanzar la paz.

El memorando de entendimiento establecía el fin de las hostilidades, la reapertura del estrecho de Ormuz, el levantamiento de la prohibición de la venta de petróleo iraní en los mercados internacionales y el fin del bloqueo a los puertos y buques iraníes, entre otras cuestiones.

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El texto de 14 puntos establecía además un periodo de 60 días para negociar un acuerdo definitivo sobre el programa nuclear iraní y el levantamiento total de sanciones, pero esas conversaciones nunca comenzaron dada la reanudación de los ataques.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que Irán debía ondear la bandera blanca de rendición y aseguró que su país mantiene el control de Ormuz a pesar de que el tráfico de petroleros por la vía marítima es muy baja y se están produciendo ataques contra buques que tratan de cruzarlo.

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Este martes, un buque recibió el impacto de un proyectil desconocido mientras realizaba "un tránsito de salida" del estrecho, informó la agencia de Operaciones de Comercio Marítimo de Reino Unido (UKMTO, por sus siglas en inglés).

El estrecho de Ormuz, entre Irán y Omán, es una de las principales rutas mundiales para el transporte de petróleo y gas y se ha convertido en uno de los principales puntos de tensión del conflicto entre Estados Unidos e Irán. EFE

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