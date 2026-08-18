Condenado a muerte el primo de Al Asad tras ser declarado culpable de crímenes de lesa humanidad

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Uasim al Asad, primo del derrocado presidente sirio Bashar Al Asad, ha sido condenado a muerte por un tribunal de Damasco, la capital de Siria, por varios delitos cometidos durante el régimen de su familia en Siria, incluyendo crímenes de lesa humanidad contra el pueblo sirio.

Según informa la agencia de noticias estatal SANA, la sentencia constata con pruebas concluyentes su participación en un grupo armado implicado en el ataque a una tienda en la ciudad de Jaramana, donde robaron su contenido y secuestraron a su propietario por su oposición al antiguo régimen. A este grupo se le atribuye además su participación en el secuestro y asesinato de ciudadanos sirios en varias zonas.

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Uasim al Asad también ha sido condenado por el asesinato premeditado de más de una persona y de tortura, delitos tipificados como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.

Aparte de la pena capital, al condenado se le confiscarán sus bienes e inmuebles en beneficio del erario público sirio. El primo del expresidente fue detenido en junio de 2025 en una operación llevada a cabo cerca de la frontera con Líbano.

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Este caso, el primero contra un familiar de Al Assad desde la caída del antiguo régimen, es parte de los procesos de justicia de transición abiertos tras la salida del poder de Al Assad, quien huyó a Rusia a principios de diciembre de 2024 tras una ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS), cuyo líder, Ahmed al Shara, es ahora el presidente del país.