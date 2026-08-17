Pekín anuncia visita del canciller chileno y apuesta por profundizar la cooperación

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Pekín, 17 ago (EFE).- China anunció este lunes que el ministro chileno de Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, visitará el país entre el 18 y el 22 de agosto, un viaje durante el que ambas partes abordarán sus relaciones bilaterales y asuntos internacionales y regionales de interés común, con el objetivo de profundizar la cooperación.

"China espera intercambiar puntos de vista con Chile sobre las relaciones bilaterales y cuestiones internacionales y regionales de interés común, ampliar los consensos y profundizar la cooperación", afirmó hoy el portavoz de la Cancillería china Lin Jian en una rueda de prensa rutinaria.

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Lin destacó que Chile es un país "clave" para China en América Latina y Asia-Pacífico y recordó que fue el primer país sudamericano en establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China, en 1970.

Pérez Mackenna, que viajará invitado por su homólogo chino, Wang Yi, llegará al país días después de calificar a China de "socio fundamental" para Chile y destacar el "interés estratégico de largo plazo" de Santiago en sus relaciones con el gigante asiático.

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China es el principal socio comercial de Chile y el intercambio entre ambos países alcanzó los 65.332 millones de dólares en 2025, con un superávit para el país sudamericano superior a los 14.300 millones de dólares.

Ambos países conmemoran este año dos décadas de la entrada en vigor de su Tratado de Libre Comercio (TLC), firmado en 2005, el primero que China suscribió con un país latinoamericano.

La visita del canciller servirá además de antesala al viaje previsto del presidente chileno, José Antonio Kast, a China para participar en noviembre en la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se celebrará en Shenzhen (sur).

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El viaje de Pérez Mackenna coincide asimismo con las negociaciones que Santiago mantiene con Washington después de que la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, impusiera un arancel del 12,5 % a determinadas exportaciones chilenas. EFE