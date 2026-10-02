Sector del GLP en Perú demanda más infraestructura, accesos y formalización de la cadena

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Lima, 2 oct (EFE).- El primer Congreso Internacional del Gas Licuado de Petróleo (GLP) abordó en Perú los principales desafíos del sector, entre ellos la necesidad de desarrollar infraestructura como terminales y almacenamiento, el desarrollo del autogás, el acceso a la energía y la formalización de la cadena.

La jornada, organizada el martes en Lima por la Sociedad Peruana de Gas Licuado (SPGL), tuvo participantes de siete países americanos (Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador y Perú), según informaron este viernes los organizadores en un comunicado.

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El director ejecutivo de la Asociación Iberoamericana de GLP, Fabrício Duarte, presentó una radiografía del mercado del combustible en América Latina, donde resaltó que uno de cada dos kilogramos consumidos en la región proviene del exterior.

Frente a este escenario, incidió en la importancia de fortalecer la infraestructura y ampliar la capacidad de almacenamiento para reducir la exposición ante interrupciones logísticas como cierres de puertos, bloqueos e inundaciones.

Por su parte, Adrián Calcaneo, vicepresidente de Energía y Materias Primas de OPIS, añadió que esta dependencia también vincula a los mercados latinoamericanos con las variaciones internacionales de oferta, demanda y precios.

En el caso peruano, Gonzalo Ruiz, asociado de Macroconsult, explicó que el aumento de la demanda de este combustible frente a la producción nacional ha incrementado la necesidad de recurrir a compras externas.

Al respecto, la viceministra de Hidrocarburos del Ministerio de Energía y Minas, Iris Cárdenas, precisó que el consumo nacional de GLP viene creciendo sostenidamente, con picos de 7 % al año, lo que denota la importancia de este mercado.

Sobre la evolución de los vehículos propulsados por GLP, el presidente de la SPGL, Jovan Pastor, remarcó que México, Perú y República Dominicana concentran actualmente la mayor parte (92 %) de este mercado, mientras que su presencia todavía es limitada en otros países de la región.

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"Esto genera una oportunidad clave para la industria, porque estamos hablando de cientos de millones de vehículos", señaló Pastor.

En cuanto a las dificultades de acceso a esta fuente de energía, el diputado fujimorista Diethell Columbus, del partido oficialista Fuerza Popular, vinculó esta situación con la pobreza energética y cuestionó las barreras de acceso que existen para que los hogares puedan beneficiarse de los diversos programas sociales para acceder a una energía moderna.

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Juan Carlos Buleje Ayala, responsable del Programa Vale de Descuento del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE), destacó el alcance de este mecanismo, al que acceden casi 1,4 millones de hogares a nivel nacional.

El exviceministro de Energía Arturo Vásquez ahondó en la necesidad de mejorar la formalización y seguridad de la cadena, a través de fortalecer la fiscalización y la trazabilidad para enfrentar las economías ilegales y mejorar las condiciones de comercialización de combustibles.

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Al cierre de la jornada, Janinne Delgado, directora ejecutiva de la SPGL, destacó la necesidad de mantener una agenda conjunta entre autoridades y actores del sector para abordar los retos vinculados con el abastecimiento, la infraestructura, la formalidad y el acceso a la energía. EFE