La Bolsa de México registra pérdida semanal del 0,71 % y se ubica en 64.531,68 unidades

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Ciudad de México, 2 oct (EFE).- La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) ganó este viernes un 1,1 %, pero a pesar del movimiento positivo registró una pérdida semanal del 0,71 %, mientras que el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), su principal indicador, se ubicó en las 64.531,68 unidades, en una semana con resultados negativos en la mayoría de los mercados del mundo.

"El mercado de capitales cerró la semana con pérdidas generalizadas a nivel global, ante el incremento en la tasa de los instrumentos del Tesoro, que siguen alcanzando nuevos máximos", comentó a EFE Gabriela Siller, directora de Análisis Económico Financiero de Grupo Financiero Base.

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La experta añadió que en la semana en Estados Unidos, el Dow Jones y el S&P 500 retrocedieron, mientras que el Nasdaq Composite avanzó.

En México, indicó Siller, el IPC de la BMV “cerró la semana con una pérdida de 0,71 % para apuntarse caídas en cinco de las últimas seis semanas”.

Al interior del mercado mexicano, añadió la especialista, resaltaron las pérdidas semanales de las emisoras: Grupo Aeroportuario del Centro (-6,01 %), Grupo Aeroportuario del Pacífico (-4,77 %), Liverpool (-3,71 %), Banorte (-3,02 %) y Kimberly-Clark (-2,98 %)

Por su parte, Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del grupo financiero Actinver, explicó que tras el movimiento positivo de este viernes el índice mexicano ahora registra un avance del 0,35 % en lo que va del año.

"De las 35 principales emisoras del índice, 26 operaron en terreno positivo y nueve registraron pérdidas", añadió Covarrubias.

En la jornada, el peso mexicano se apreció un 0,71 % frente al dólar al pasar de 18,29 a 18,16 unidades, según datos de cierre del Banco de México.

El volumen negociado en el mercado alcanzó los 222,5 millones de títulos por un importe de 19.967 millones de pesos (unos 1.100 millones de dólares).

De las 752 firmas que cotizaron en la jornada, 372 terminaron con sus precios al alza, 356 tuvieron pérdidas y 24 cerraron sin cambio.

Los títulos con mayor variación al alza fueron de la compañía de productos madereros y papeleros Teak (TEAK CPO), con el 4,72 %; de la minera Grupo México (GMEXICO B), con el 3,71 %, y de la entidad de servicios financieros Banco Regional (R A) con el 3,07 %.

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En contraste, las mayores variaciones a la baja fueron de la entidad financiera Peña Verde (PV), con el -5,88 %; de la empresa de productos domésticos y personales Kimberly-Clark de México (KIMBER A), con el -4,64 %, y de la minera Fresnillo (FRES), con el -3,87 %. EFE