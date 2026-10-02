Miles de manifestantes por la vivienda marchan hacia Cibeles convocados por la Coordinadora Juvenil Socialista

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Miles de manifestantes se han congregado en el cruce de la calle Atocha con la Puerta del Sol a las 22.00 horas de este viernes para marchar hacia la Plaza de Cibeles en una protesta nocturna por la crisis de vivienda organizada por la Coordinadora Juvenil Socialista (CJS).

Bajo el lema "Acabemos con el rentismo, señalemos a todos los culpables", una marea de personas han recorrido la calle Alcalá en lo que han denominado como una "reclama nocturna por la vivienda" y pancartas en las que se lee: "La juventud trabajadora contra el negocio de la vivienda".

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Así, una parte de las miles de personas acampadas en la Puerta del Sol, ha reivindicado la "lucha de clases", "la vivienda para los obreros", y ha cargado contra "los rentistas" y el "Gobierno progresista", al que tacha de "hipócrita y rentista".

En declaraciones a Europa Press, desde la CSJ aseguran que el reto está en conseguir "elaborar un discurso más amplio" y extender la protestas "más allá de la acampada" y de la "lucha de la vivienda" --aunque supone "la principal carga económica"-- porque "hay otras cuestiones" del "sistema capitalista" que sitúan "a la clase trabajadora" en "la miseria".

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