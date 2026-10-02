Los países del 'Escudo de las Américas' respaldan a Bolivia en su lucha contra el narcotráfico y la corrupción

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Los Gobiernos de Estados Unidos, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Trinidad y Tobago han expresado conjuntamente este jueves su respaldo a las actuaciones emprendidas por Bolivia contra el narcotráfico y la corrupción, tras la detención del fiscal general del Estado boliviano, Róger Mariaca.

En una declaración conjunta difundida por el Departamento de Estado estadounidense, los 15 países del denominado 'Escudo de las Américas' han felicitado al Ejecutivo boliviano por las medidas adoptadas para perseguir las redes vinculadas al tráfico de drogas y reclamar responsabilidades a quienes contribuyen a su actividad.

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Los Gobiernos firmantes han instado asimismo a La Paz a mantener abiertas las investigaciones y a llevar ante la Justicia a los integrantes de estas estructuras. En este contexto, han destacado las recientes operaciones policiales de alto perfil dirigidas contra altos cargos --antiguos y actuales-- presuntamente vinculados con actividades e narcotráfico.

Estas actuaciones, destaca el comunicado, "envían un mensaje contundente" tanto dentro de Bolivia como al conjunto de la región, al poner de manifiesto que los gobiernos elegidos democráticamente y los Estados integrantes de esta iniciativa rechazan la penetración de redes ilícitas en el hemisferio.

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La declaración subraya además que la cooperación regional se sustenta en el compromiso compartido de proteger a los gobiernos surgidos de proceso democráticos y reforzar la seguridad frente a organizaciones narcoterroristas.

"Hoy, nos solidarizamos firmemente con Bolivia", concluye el comunicado conjunto, evocando la reunión de líderes del Escudo de las Américas celebrada el pasado 22 de septiembre, encuentro en el que reafirmaron su voluntad común de hacer frente a la influencia de estas organizaciones y preservar la estabilidad y la seguridad regional.

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Este comunicado ve la luz después de que Róger Mariaca, haya sido detenido junto al fiscal del departamento de Santa Cruz, Alberto Zeballos, en el aeropuerto internacional Viru Viru de Santa Cruz de la Sierra, tan solo días después de que fueran sancionados por Estados Unidos acusados de corrupción y de favorecer al narcotráfico.

En un video publicado en redes sociales, portavoces de la Fiscalía General de Bolivia han denunciado el "secuestro" de Mariaca y la "vulneración de sus Derechos Humanos", señalando que "no se está respetando la institucionalidad del Estado" y que el fiscal había sido "retenido" en el aeropuerto de Viru Viru de forma informal y "sin una orden de aprehensión".

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En paralelo, autoridades policiales han señalado al diario boliviano 'El Deber' que Mariaca y Zeballos fueron interceptados por policías de Inteligencia dentro de la terminal aérea cuando llegaban de Sucre, si bien no han hablado sobre los motivos de la detención.

El episodio tiene lugar en un momento en el que Washington ha puesto el foco sobre el fiscal general y otros altos cargos y ex altos cargos del país, a los que ha prohibido la entrada a Estados Unidos y aplicado sanciones.

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