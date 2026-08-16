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El naufragio del miércoles en el lago Kariba de Zimbabue deja ya 80 muertos

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La Policía de Zimbabue ha confirmado que 80 personas han muerto después de que un ferry sobrecargado volcara este pasado miércoles en el lago Kariba, un incidente que obligó al presidente del país africano, Emmerson Mnangagwa, a declarar el "estado de desastre".

El comisionado Paul Nyathi ha confirmado el hallazgo en las últimas horas de otros ocho cuerpos sin vida que elevan la cifra anterior de 72 fallecidos, según un mensaje publicado por la Policía Nacional de Zimbabue este domingo en redes sociales.

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La embarcación, perteneciente a la Agencia Rural para el Desarrollo de Infraestructuras, y que viajaba desde Kariba hacia Chalala, volcó tras ser golpeada por el fuerte oleaje mientras navegaba cerca de la isla Long. A bordo navegaban 153 personas y todavía quedan desaparecidos por encontrar.

El Gobierno, a través del Departamento de Protección Civil, acabó activando la respuesta nacional de búsqueda y rescate, además de desplegar un helicóptero. Asimismo, decretó el "estado de desastre" en virtud del artículo 27 de la Ley de Protección Civil.

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El lago Kariba es el lago artificial y el embalse más grande del mundo en volumen. Se encuentra situado en el río Zambeze, en la frontera entre Zimbabue y Zambia. En 2014, 26 personas, 24 de ellas niños, se ahogaron en la parte del lago que corresponde a Zambia, tras naufragar la embarcación en la que viajaban.

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