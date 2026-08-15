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Empate de Argentina y derrota de Chile en el debut de ambas en el Mundial femenino

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Redacción Deportes, 15 ago (EFE).- Las selecciones femeninas de hockey hierba de Argentina y Chile debutaron este sábado en el Mundial respectivamente con un empate 1-1 ante la de Estados Unidos y una derrota ante la de Países Bajos, una de las anfitrionas.

La leonas albiceletes, campeonas del mundo en 2022 y 2010, empezaron su andadura en el Mundial de Países Bajos y Bélgica con un trabajado empata ante las estadounidenses en el Belfius Hockey Arena de Wavre (Bélgica).

Brisa Bruggesser adelantó a las argentinas en el minuto 12 y Emma Deberdine firmó la igualada para las norteamericanas en el 27 de penalti córner.

Argentina empieza el torneo como segunda del Grupo B por detrás de Alemania, que arrancó con victoria por 3-0 ante Escocia.

En el Wagener Hockey Stadium de Amstelveen, Chile perdió en su debut por 2-0 ante la coanfitriona Países Bajos, que se impuso con los goles de Marijn Veen (m.24) y Yibbi Hansen (36).

En el otro partido del Grupo A Australia ganó a Japón por 2-0.

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