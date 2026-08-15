El puerto yemení de Moca suspende operaciones tras la última ola de bombardeos hutíes

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El estratégico puerto yemení de Moca, en el estrecho de Bab el Mandeb, ha suspendido sus operaciones de manera indefinida tras la última ola de ataques aéreos lanzada este pasado viernes por la insurgencia hutí, el último episodio de una serie de bombardeos que comenzaron el pasado 9 de agosto y que han causado al menos siete muertos en las instalaciones.

El director del puerto, Abdulmalik al Sharabi, ha confirmado en rueda de prensa el fin de las operaciones y estimado los daños causados por los ataques hutíes en unos 13,8 millones de euros, recoge la agencia oficial de noticias turca, Anadolu. Los fallecidos, de acuerdo con el recuento de la agencia oficial de noticias del Gobierno yemení en Adén, SabaNews, han sido identificados como cuatro guardias de seguridad y tres empleados.

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Los hutíes esgrimen que esta ola de ataques ha ido exclusivamente dirigida contra militares y armamento saudí desplegado en el puerto, y han acusado a las autoridades del reino árabe, aliadas del Gobierno yemení de Adén, de fomentar una nueva escalada de tensión en el país al hilo de la guerra de Irán. Teherán, cabe recordar, es el gran aliado regional de los hutíes, que desde hace una década controlan la capital del país, Saná.

En las últimas horas, los hutíes también han redoblado su campaña contra la ciudad de Marib, al este de Saná y el bastión de las fuerzas del Gobierno de Adén más próximo a la capital.

En un comunicado publicado este sábado, el Ejército yemení ha denunciado que los hutíes han disparado al menos tres misiles balísticos contra "barrios densamente poblados de desplazados en la ciudad de Marib", sin que de momento haya información sobre víctimas.

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