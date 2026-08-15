AEMET observó cambios en la radiación registrada durante el ecelipse, pero no de temperatura

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La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) observó cambios en la radiación registrada en tres de sus estaciones durante la fase del eclipse total solar que se vivió el pasado 12 de agosto. Sin embargo, no apreció cambios "significativos ni generalizados" en la temperatura debido al momento en el que se produjo --última hora de la tarde-- y la corta duración de la fase de totalidad.

Así lo ha señalado el organismo estatal este sábado a través de su blog. En el texto, ha explicado que seleccionó tres estaciones meteorológicas de la red EMEP/VAG/CAMP, la red de contaminación de fondo de AEMET, para efectuar las mediciones. Ésta mide la composición química de la atmósfera en lugares muy alejados de fuentes de contaminación (grandes ciudades, red de autovías o fábricas) para llevar a cabo comparaciones con estos lugares.

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Asimismo, cuenta con estaciones meteorológicas recién renovadas que pueden medir variables como la temperatura, precipitación, humedad, presión y también radiación solar, en este caso global. Las tres estaciones se encontraban dentro de la franja de totalidad del eclipse: Els Torms (Lleida), O' Saviñao (Lugo) y Campisábalos (Guadalajara).

En dos de las tres estaciones, AEMET ha apreciado la bajada que se produjo durante la fase de totalidad y la posterior recuperación al observar la radiación global en las mediciones de estas estaciones en el momento del eclipse. La excepción está en la de Els Torms (Lleida), en la que el sol se pondría muy poco después de la totalidad.

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Por otro lado, ha indicado que no se evidencian bajadas significativas en cuanto a las temperaturas, pero sí que se observa que cuando pasa la fase de totalidad el valor térmico mantiene una pequeña meseta en la que no baja tanto. Además, sí que ha localizado una pequeña subida después de la totalidad en la estación de O' Saviñao (Lugo).

"Si se observan las gráficas diarias se aprecia cómo durante la fase de eclipse los pequeños cambios en la temperatura debido a la presencia de la radiación solar que se producen durante el resto del día se suavizan en las tres estaciones", ha explicado.

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En otra estación, Burgos, AEMET apreció una ligera subida de temperatura tras la fase de totalidad del eclipse que no se observó el día anterior. A su vez, también pudo ver que la disminución de los valores térmicos durante el eclipse tuvo una mayor tendencia respecto al día anterior. En este aspecto, incide en tomar lasituación a tomar "con cautela", ya que las condiciones meteorológicas no fueron las mismas.

De manera más general, el organismo estatal ha indicado que no se documentaron bajadas de 2 a 5ºC como en otros eclipses totales porque el del pasado miércoles ocurrió poco antes de que el sol se pusiera sobre el horizonte, "un momento en el que ya no tiene tanta relevancia en la temperatura de la superficie como puede ser a mediodía o primeras horas de la tarde". Además, fue relativamente corto: duró menos de dos minutos como máximo en la zona donde más tiempo se ocultó.

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De todos modos, ha precisado que posteriores estudios podrían determinar todos los cambios que se produjeron en más estaciones de AEMET dependiendo de su ubicación. Asimismo, ha recalcado que el eclipse total de 2027 será una buena oportunidad para estudiar los cambios que se producen en las variables meteorológicas, debido a que su fase de totalidad durará más --hasta cuatro minutos en Ceuta y Melilla-- y a que se producirá cerca del mediodía.