Uruguay deposita en la ONU la carta náutica para ampliar su mar territorial a 350 millas

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Montevideo, 14 ago (EFE).- Uruguay depositó en la Secretaría General de las Naciones Unidas la carta náutica oficial que incluye los datos y coordenadas del límite exterior de su plataforma continental para ampliarla de 200 a 350 millas náuticas.

Así lo informó este viernes el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado, en la que detallo que esto se llevó a cabo de conformidad con lo establecido por el artículo 76 de la Convención de las Naciones Unidas Sobre el Derecho del Mar (Convemar).

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"La carta depositada, que incluye las coordenadas y datos requeridos por la Convención, describe de modo permanente el límite exterior de la plataforma continental uruguaya -que extiende las millas náuticas de las 200 a las 350- al tomar como base las Recomendaciones adoptadas en agosto de 2016 por la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPCP)", puntualizó.

Asimismo, detalló que, al quedar cumplida esa formalidad, la Secretaría General de las Naciones Unidas dará publicidad a la extensión de los derechos de soberanía de Uruguay sobre el lecho y el subsuelo de las áreas submarinas hasta los puntos recomendados por la CLPCP, "obtenida al finalizar el procedimiento ante dicho organismo el 30 de agosto de 2016".

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Ese año, la Convemar otorgó al país la extensión de su plataforma continental.

Esto significó una extensión territorial para Uruguay de unos 83.000 kilómetros cuadrados, "abarcando todo su margen continental y habilitándose a establecer, lo que se ha denominado la última frontera del país, en las 350 millas marinas", según detalló en ese entonces Presidencia. EFE

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