Pirateados los datos fiscales de cientos de miles de contribuyentes en Francia

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París, 14 ago (EFE).- El fisco francés reconoció este viernes que fue víctima de un pirateo de datos, que afectó a "unos cientos de miles" de contribuyentes a finales de junio y comienzos de julio, después de que el supuesto autor de la operación se hubiera jactado públicamente.

En un comunicado, la Dirección General de Finanzas Públicas (DGFiP) confirmó una parte de las informaciones que se habían ido filtrando desde el miércoles sobre ese pirateo, e insistió en los mensajes para tranquilizar.

Más allá de admitir que "a este estadio de las investigaciones, están concernidos por este acto malintencionado unos cientos de miles de usuarios", la DGFiP afirmó que se pondrá en contacto con cada uno de ellos para "informarles de los datos que les afectan y, si fuera necesario, de las medidas de vigilancia que hay que adoptar".

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También insistió en que desde que se detectó la intromisión, cortó el acceso a las cuentas utilizadas en los incidentes identificados y también "a otras aplicaciones sensibles".

El sitio francés especializado en ciberataques FrenchBreaches, que fue el primero en documentar este incidente, había contado que el presunto autor, que utilizó el seudónimo de ZeroBytes, dijo el miércoles haberse introducido en junio en el portal oficial del fisco francés por el que acceden a sus cuentas los contribuyentes particulares y empresas (impots.gouv.fr).

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Según el relato del ciberdelincuente, esa intromisión fue detectada cuando estaba extrayendo datos e interrumpida, pero no se ha confirmado oficialmente hasta ahora.

FranchBreaches cifró en 678.437 los contribuyentes afectados, de los cuales 392.867 particulares y 285.570 profesionales.

Entre los particulares, 26.805 tienen un ingreso fiscal de referencia de al menos 100.000 euros, 386 superan el millón de euros y ocho los 10 millones. El presunto autor del pirateo señaló que había puesto a la venta el fichero que robó por varios miles de euros.

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FrenchBreaches indicó este viernes, por otro lado, que ZeroBytes (conocido por pirateos a empresas como Intermarché o entidades como la Federación Francesa de Balonmano) también ha reivindicado otro ataque al fisco referido a datos catastrales de dos millones de propietarios. EFE