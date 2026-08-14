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Reddit se incorporará al S&P 500 el próximo martes

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Las acciones de Reddit, uno de los foros más populares de Internet, pasarán a formar parte del índice S&P 500 antes de la apertura de la sesión del próximo 18 de agosto, según ha confirmado S&P Dow Jones Indices, lo que disparaba hasta un 11% la cotización de la plataforma social en la negociación previa a la apertura de Wall Street.

Según ha indicado el gestor del índice que agrupa a las 500 empresas principales de Estados Unidos, Reddit reemplazará en el S&P 500 a AvalonBay Communities, después de que esta haya sido adquirida por Equity Residential, empresa que ya forma parte a su vez del selectivo y que pasará a denominarse Vivmark Residential tras la fusión.

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Las acciones de Reddit, que se negocian bajo el símbolo 'RDDT' en la Bolsa de Nueva York, donde debutaron en marzo de 2024, se anotaban una subida del 11% en la negociación previa a la apertura del mercado.

Desde su debut, los títulos de la plataforma han multiplicado casi por cinco los 34 dólares por acción fijados como precio para su OPV.

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