Marc Anthony, Elvis Crespo, Greeicy o Farruko, en la gala de Premios Juventud en España

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Málaga (España), 14 ago (EFE).- Marc Anthony, Elvis Crespo, Greeicy, Farruko, Ana Mena, Christian Nodal, Juan Magán, Mau y Ricky, Quevedo y Rous son los primeros artistas confirmados para la gala de los Premios Juventud 2026, que se celebrará el 3 de septiembre en el marco del festival Starlite de Marbella (sur de España).

Esta gala de la música y el entretenimiento latino, producida por TelevisaUnivision, saldrá de América por primera vez en veintitrés años, resaltó este viernes la organización en un comunicado.

Farruko, Juan Magán y la DJ cubana Rous serán los encargados de inaugurar la gala con una colaboración inédita, y uno de los grandes momentos de la noche vendrá con el estreno de 'Marbella Nights', el himno oficial de los Premios Juventud 2026, creado especialmente con motivo de la llegada de la gala a España.

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Además, Marc Anthony, ganador de ocho Premios Juventud, será reconocido como uno de los Agentes de Cambio de esta edición, distinción que reconoce a artistas que utilizan su influencia para impulsar causas sociales, inspirar a las nuevas generaciones y generar un impacto positivo en sus comunidades.

La celebración de los Premios Juventud convertirá a Starlite Marbella en el gran escenario europeo de una de las celebraciones internacionales más importantes de la música y la cultura latina.

La elección de Starlite para acoger esta cita coincide con el decimoquinto aniversario del festival, que a lo largo de estos tres lustros consolidó su posición como uno de los grandes destinos internacionales de música y entretenimiento en Europa.

La gala será retransmitida en directo a través de Univision, Unimás, Galavisión, ViX y YouTube en Estados Unidos, además de Canal 5 en México.

Con una audiencia internacional que alcanza cada año a millones de espectadores y una última edición que llegó a más de 450 millones de personas a través de plataformas digitales y redes sociales, los Premios Juventud afrontan este año una edición especialmente significativa.

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Durante una semana, Starlite y la ciudad de Marbella se convertirán en epicentro mundial de la música y la cultura latina, reuniendo a artistas, industria, marcas y público en torno a una de las grandes citas del entretenimiento en español. EFE