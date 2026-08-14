Lula afirma que a cada elección surgen denuncias de corrupción contra su hijo

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Río de Janeiro, 14 ago (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmó este viernes que en cada elección surgen denuncias de corrupción contra su hijo mayor, el empresario Fábio Luís Lula da Silva; que confía en su inocencia y que no realizará ninguna gestión para solicitar que se archiven sus casos.

"Mi hijo ya fue acusado de muchas cosas y nunca probaron nada. En cada elección vuelven a citarlo. Ya le levantaron el sigilo bancario, fiscal y telefónico, y está a disposición. En toda elección aparece eso", aseguró el líder progresista en una entrevista a los podcast 'Não Inviabilize' y 'As Cunhas'.

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Lula insinuó que las acusaciones pueden tener motivos políticos a menos de dos meses de las elecciones presidenciales de octubre en las que intentará su reelección y el cuarto mandato no consecutivo y en la que tiene como principal rival al senador ultraderechista Flávio Bolsonaro.

El mandatario dijo estar muy tranquilo con respecto a la situación de su hijo, contra el que fueron abiertas el mes pasado tres investigaciones por supuestos casos de corrupción.

"Él jura que no hay nada (de irregular) y yo le creo. Pero ya le advertí que nadie va a pedir que se archiven los procesos. Quiero que sea investigado", aseguró.

Agregó que espera que su hijo haga lo mismo que él cuando estuvo preso por una condena de corrupción que posteriormente fue anulada: que encare las acusaciones con tranquilidad para poder salir con la cabeza erguida.

Afirmó, no obstante, que si su hijo llega a ser culpable de algo de lo que se le acusa, lo pagará como cualquier persona.

"Tan solo él sabe la verdad. Si no hizo nada, como lo jura, que luche. Yo estoy muy tranquilo", aseguró al recordar que no es la primera vez que enfrenta acusaciones cuando se prepara para disputar unas elecciones presidenciales.

"Lo único que tengo para enfrentarlos (a sus acusadores) es mi inocencia, mi carácter y mi altivez", agregó.

En las tres investigaciones autorizadas por la Corte Suprema contra el hijo de Lula, el empresario es acusado de haber practicado tráfico de influencias ante organismos del Gobierno para favorecer intereses empresariales.

En el primer caso es acusado de haber intermediado ante el Ministerio de Salud a favor de un empresario que requirió autorizaciones para comercializar medicinas fabricadas con cannabis.

En otro se intenta establecer si intermedió ante la estatal Empresa de Tecnología e Informaciones de la Seguridad Social (Dataprev) para beneficiar a un empresario a adjudicarse contratos. EFE