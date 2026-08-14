Jessica Bueno aclara si ha hablado con Kiko Rivera tras descubrir que no estaba con su hijo en Canarias

19/03/2026 Jessica Bueno EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

Guardar

La sorpresa que Jessica Bueno vivió en pleno directo al descubrir que su hijo Francisco se encontraba en Canarias junto a Isabel Pantoja y Agustín Pantoja, pero no con Kiko Rivera como ella creía, ha vuelto a situar a la expareja en el centro de la actualidad. La reacción espontánea de la modelo generó un gran revuelo mediático y reabrió el debate sobre la comunicación que mantiene con el DJ, quien reapareció poco después junto a Lola García visiblemente incómodo al ser preguntado por el asunto.

Ahora, Jessica ha querido aclarar cómo se encuentra realmente y qué ha ocurrido desde aquel momento tan comentado. La modelo ha desvelado que no ha hablado con el padre de su hijo después de enterarse de que el menor no estaba con él en Canarias. "No. No, porque no tengo comunicación con él, así que, si hubiese considerado que es algo importante, por supuesto, sí le habría escrito, pero no considero que... da igual. Lo importante es que mi hijo está bien y ya está", explicó.

PUBLICIDAD

Lejos de alimentar la polémica, Jessica insistió en que no está enfadada con el padre de su hijo. "No, no estoy enfadada, sorprendida, como ayer me visteis, pero no estoy enfadada", aseguró, dejando claro que su reacción se debió únicamente a que no esperaba esa situación.

La modelo también quiso rebajar la importancia del episodio y explicó que no pretende darle más recorrido. "No me lo esperaba, simplemente reaccioné ayer porque no me lo esperaba, pero no le quiero dar más importancia, la verdad", afirmó.

Además, evitó especular sobre los motivos por los que Kiko Rivera no se encontraba junto a Francisco durante el viaje a Canarias. "No, seguramente no sabemos qué puede estar haciendo. Yo quiero pensar que es porque no estaba programado de esa forma y ya está. Yo sé cómo actuaría yo. Cada uno...", comentó con cautela.

PUBLICIDAD

Con estas declaraciones, Jessica Bueno intenta cerrar una polémica que ha vuelto a poner el foco sobre la relación que mantiene con su ex, marcada desde hace tiempo por una comunicación prácticamente inexistente.