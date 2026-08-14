Israel trasladará a la Policía las competencias para detener a colonos en Cisjordania

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El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, ha dado instrucciones para trasladar a la Policía las competencias de seguridad necesarias para detener a los colonos que desde hace semanas han acelerado sus ataques a la población palestina en Cisjordania y que hasta ahora estaban en manos del Ejército.

Katz ha esgrimido que este plan tiene por objetivo aliviar la carga depositada sobre el Ejército, cuya misión es defender a Israel y no "perseguir a jóvenes por las colinas", según un comunicado recogido por el diario 'Times of Israel' en el que no aborda en ningún momento la oleada de críticas internacionales, entre ellas una inusual lanzada por Estados Unidos, contra la última ola de violencia desencadenada por los colonos, que en la mayoría de las ocasiones actúan con la connivencia de los militares.

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El ministro de Defensa tampoco aborda las complicaciones políticas que presenta esta decisión: Cisjordania es un territorio ocupado y la concesión de autoridades adicionales a la Policía podría ser interpretado como un nuevo paso más a la anexión ilegal.

Sea como fuere, el ministro de Defensa está estudiando un plan que implicaría que la aplicación de la ley contra los israelíes que cometen delitos en Cisjordania pase a manos de la Policía, la cual "preparará y establecerá una fuerza adecuada para abordar y gestionar los asuntos civiles y se le otorgarán todos los poderes y presupuestos necesarios", de acuerdo con el comunicado.

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El Ejército israelí tiene un margen de maniobra muy limitado con lo que respecta a los colonos, a los que solo puede retener por un breve periodo de tiempo antes de entregarlos a la Policía israelí, que por norma los deja en libertad al poco tiempo.