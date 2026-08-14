Hizbulá arremete contra el Gobierno libanés por el "fracaso" del acuerdo marco con Israel

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Beirut, 14 ago (EFE).- El líder del grupo chií libanés Hizbulá, Naim Qassem, arremetió este viernes contra el Gobierno libanés por los "fracasos" acumulados tras la firma del acuerdo marco con Israel, mediado por Estados Unidos y rubricado a finales de junio, que estipula, entre otros puntos, la retirada gradual de Israel de las zonas que invadió.

"¡Oh, autoridades (libanesas), dejad de acumular fracasos. ¿Acaso no basta con el fracaso interno? Ahora también estáis fallando en la cuestión de soberanía. Esta acumulación de fracasos está destruyendo y perjudicando al país", dijo el clérigo en un discurso televisado de más de media hora, realizado en conmemoración de los veinte años del alto el fuego con Israel en la guerra de 2006.

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Qassem tildó las negociaciones que se llevan a cabo, y de las que Hizbulá no forma parte, de "vergüenza y deshonra", dado que la "agresión diaria" por parte de Israel "se intensifica, y justo después de las conversaciones" de paz tripartitas.

"¿Cómo se puede aceptar que el Ejército (libanés) se vea sometido a bombardeos y presión israelíes y luego someterlo a un comité que supervisa sus operaciones?", dijo.

Precisamente hoy, el negociador estadounidense en estas conversaciones, Michel Issa, afirmó que está dialogando con países para unirse a un mecanismo de supervisión de la retirada del Ejército israelí, aunque aún ninguno ha confirmado su participación.

"¿Qué es este absurdo al que llaman 'zonas piloto'? Zawtar al Gharbiya, que no está ocupada y es territorio libanés liberado, está siendo designado como zona piloto. ¿Pero qué ha hecho Israel? No permite que el Ejército libanés se despliegue completamente en Zawtar ni permite la entrada a los residentes. Impone controles y restricciones, y ahora Israel quiere verificar si el despliegue se llevó a cabo correctamente o no. El comité de investigación ni siquiera se ha formado todavía", aseveró.

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Qassem hizo así referencia a las áreas de las que Israel tiene que ir retirando sus tropas de forma gradual, que en el texto del acuerdo marco se denominan "zonas piloto".

"Dadnos un solo logro de estas siete rondas de negociaciones", exclamó el líder de Hizbulá, que añadió que el acuerdo marco, "que no es ni un acuerdo ni un marco, es simplemente una imposición israelí firmada por el Líbano".

Igualmente, hizo hincapié en que no aceptarán "la violación de la soberanía, la continuidad de Israel y la tutela estadounidense que decide robar el país, robar su patriotismo y robar el futuro de sus hijos".

Este discurso se produce en un día en el que Issa, también embajador estadounidense en el Líbano, se reunió en Beirut con el jefe del Parlamento libanés, Nabih Berri, líder del grupo Amal e interlocutor de Hizbulá en el escenario internacional.

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En el encuentro también participó Joseph Clearfield, el jefe del Grupo de Coordinación Militar para el Líbano (MCG4L), una comisión trilateral de enlace y verificación creada a partir del acuerdo marco.

Pese a la reducción de la violencia desde finales de junio, el Ejército israelí sigue atacando diferentes puntos del sur del Líbano pese al acuerdo. EFE