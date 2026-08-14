España-Marruecos: cronología de la crisis

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Castillejos (Marruecos), 14 ago (EFE).- La entrada masiva de migrantes desde Marruecos a Ceuta, el 30 de julio, ha provocado una tragedia sin precedentes en esta frontera, con más de 70.000 personas que cruzaron a pie o nado al enclave español; 141 muertos, según organizaciones humanitarias, y tensiones entre Madrid y Rabat.

La convocatoria, amplificada por las redes sociales con bulos sobre la supuesta apertura de la frontera española, desató una "marea azul", como la ha definido el escritor marroquí Tahar Ben Jelloun, que sumió a Ceuta en el caos.

Un acuerdo entre Marruecos y España para el retorno inmediato de los migrantes permitió que miles de personas regresaran a territorio marroquí, aunque varios miles más, en su mayoría menores, continúan en Ceuta.

A continuación, las fechas más significativas de esta crisis.

En los cinco primeros meses del año llegaron a Ceuta 2.281 personas migrantes, lo que representa un aumento del 224 % respecto al mismo periodo de 2025, según datos del Ministerio español de Interior. El goteo de cruces irregulares crece en las últimas semanas del mes.

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Una sentencia del Tribunal Supremo español invalida las llamadas "devoluciones en caliente" para los migrantes que entren a nado y sin barreras en territorio español.

Marruecos detecta cuentas de redes sociales con contenidos engañosos sobre la sentencia que superan los 90.000 seguidores, según el Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, visita Argelia -país enfrentado con Marruecos- después de cinco años de crisis política por la decisión de España de apoyar la propuesta marroquí sobre el Sáhara.

El Parlamento español da luz verde a la nacionalización de los saharauis nacidos antes de 1977 a la espera de su ratificación en el Congreso.

Aumenta el flujo de migración irregular. El Gobierno de Ceuta advierte que el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) tiene sus 512 plazas cubiertas y más de 150 migrantes esperan entrar.

El presidente de EE.UU, Donald Trump, -gran aliado de Rabat- revela que Marruecos ha puesto su nombre a la autopista que une el sur del país con el Sáhara Occidental.

Más de 1.500 migrantes entran de forma irregular en Ceuta en la última semana. Ceuta advierte de que la situación es "extremadamente grave".

Ese mismo día, el rey Mohammed VI destaca la estabilidad política e institucional de su país como "un activo de valor incalculable" en un discurso con motivo 27 aniversario de su entronización.

La crisis estalla con el cruce de más de 70.000 personas a Ceuta. Una situación sin precedentes que desborda la ciudad.

A pocos kilómetros, el rey Mohammed VI celebra la fiesta del trono, una de las fechas más importantes del calendario marroquí, con el Gobierno en pleno, diplomáticos y, entre los invitados, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y jugadores de fútbol de la selección nacional.

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Tras una noche de disturbios en la parte marroquí de la frontera, miles de migrantes regresan desde Ceuta con caras de decepción y mensajes que instan a no ir a España. Marruecos detiene a 70 personas por actos violentos.

Pedro Sánchez viaja junto al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, a Ceuta y califica la entrada masiva de migrantes como un "ataque" y una "violación de la integridad territorial de España".

Marruecos mantiene silencio sobre la crisis. El Gabinete real lanza un comunicado en el que Trump reitera su reconocimiento a la "soberanía" de Rabat sobre el Sáhara Occidental y destaca su interés por sectores estratégicos en el país, como energía o IA.

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Tras criticar la política migratoria española, el Gobierno de Italia establece controles sobre los viajeros procedentes de España. Madrid adopta una medida recíproca el 8 de agosto.

Marruecos rompe cuatro días de silencio sobre la crisis. Admite 11 muertos en su territorio, que posteriormente eleva a 14, pide a España la devolución de los menores y atribuye el incidente a "factores superpuestos", entre ellos, las interpretaciones erróneas de la sentencia del Tribunal Supremo español y la explotación del espacio digital.

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Un día después, una fuente del ministerio de Exteriores marroquí dice que Marruecos alertó a España de que la decisión del Tribunal Supremo español debilitaba un elemento crucial de la cooperación migratoria y que las fronteras son una "responsabilidad compartida". No obstante, sostiene que la coordinación con Madrid es "perfecta".

La ONG de Derechos Humanos más importante de Marruecos eleva la cifra de fallecidos a 141. Las redes sociales se convierten en una herramienta para la búsqueda de desaparecidos y se multiplican las llamadas para una nueva entrada masiva a Ceuta el 15 de agosto.

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En la primera visita a Ceuta de un ministro de Asuntos Exteriores desde la recuperación de la democracia en España, José Manuel Albares afirma que "hasta la última persona" que haya entrado irregularmente en Ceuta será devuelta a Marruecos.

El ministro de Justicia marroquí critica la política migratoria española y, en declaraciones a EFE, afirma que Rabat estudia suspender el acuerdo de extradición con Madrid y vuelve a exigir la devolución de los menores de edad.

La ministra de Defensa española, Margarita Robles, viaja a Ceuta y lanza un mensaje contundente: Ceuta y Melilla son "españolísimas" y "no se las toca".

Marruecos blinda la frontera con Ceuta con un gran despliegue de sus fuerzas de Seguridad ante los llamamientos en redes para un nuevo cruce masivo el 15 de agosto.