Ejército colombiano rescata a un hombre secuestrado por la guerrilla hace casi un año

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Bogotá, 14 ago (EFE).- El Ejército colombiano rescató a un hombre que estaba secuestrado hace once meses por la Estructura 39 de las disidencias de las FARC en el municipio de Mapiripán, el departamento del Meta (centro), informó el presidente del país, Abelardo de la Espriella.

En esta misma operación las Fuerzas Armadas liberaron a una menor de edad que era parte de esa guerrilla, aunque no aportaron más detalles.

En un video publicado en su cuenta de X, De la Espriella detalló que esta operación representa un golpe directo a Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, el hombre más buscado del país y jefe del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC.

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"Aprovecho esta oportunidad para decirle a Mordisco que tiene los días contados, tiene fecha de expiración. Voy por ti, Mordisco", aseguró De la Espriella, quien manifestó en reiteradas ocasiones que no negociará la paz con las disidencias de las FARC.

Durante la operación se detuvo asimismo a tres integrantes de esta guerrilla y fueron incautados fusiles, proveedores, municiones y otros materiales utilizados por este grupo armado ilegal.

La persona rescatada es José Luis Martínez Jaimes, quien habló con su mamá por teléfono luego de ser liberado.

"No vamos a permitir que se doblegue a la sociedad a través del crimen y del delito. Lo vamos a perseguir y lo vamos a combatir con total decisión", enfatizó De la Espriella.

La lucha contra los grupos armados ilegales es una de las prioridades del presidente colombiano, que comenzó su gobierno hace una semana, luego de su investidura el 7 de agosto en Cali. EFE