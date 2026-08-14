(Crónica) Las españolas Izuzquiza y Moreno se meten en semifinales del Europeo de Polonia

14/08/2026 Las jugadores de vóley playa españolas Tania Moreno y Sofía Izuzquiza en el Europeo de Vóley Playa de Polonia 2026 DEPORTES RFEVB

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Las españolas Tania Moreno y Sofía Izuzquiza han ganado este viernes en cuartos de final del Europeo femenino de Vóley Playa 2026 a las lituanas Monika Paulikiene y Aine Raupelyte por 0-2 (16-21 y 14-21), tras previamente superar el choque de octavos de final por 1-2 (21-17, 20-22 y 12-15) ante la pareja checa Svozilova/Stochlova, para meterse en las semifinales del torneo, que se está disputando en Stare Jablonki (Polonia).

Las madrileñas encarrilaron el partido de cuartos desde el inicio, aunque las lituanas lograron mantenerse cerca durante los primeros puntos. Con 5-8, Paulikiene y Raupelyte protagonizaron el punto más disputado del arranque, pero Izuzquiza y Moreno fueron ampliando progresivamente su ventaja gracias a su solidez defensiva y a los errores de sus rivales, a las que no dieron opción.

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Un bloqueo de Moreno puso el 10-13 y, después, la madrileña volvió a forzar el fallo lituano para situar el marcador en 10-15. La pareja española alcanzó una máxima renta de seis puntos (10-16) y supo administrar su ventaja en el tramo final. Una vaselina de Moreno sobre Raupelyte, que se precipitó en el salto, mantuvo el +5, mientras que Izuzquiza arriesgó en un intento de colocación que se marchó fuera para el 13-17.

Tras una reclamación española que permitió recuperar un punto, las madrileñas llegaron al 16-20 y cerraron el primer set con otro recurso de Moreno, que 'pinchó' el balón para sorprender a sus rivales y establecer el 16-21 final del primer set en 22 minutos.

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El segundo parcial comenzó también con ventaja española y Moreno volvió a hacer daño con sus recursos suaves en la red, mientras Izuzquiza aportaba puntos con el saque y el bloqueo. Con 4-9, un punto de servicio de la madrileña abrió todavía más la brecha y, acto seguido, Izuzquiza bloqueó dos veces de forma consecutiva para colocar el 4-11. Las españolas dominaron el intercambio y llegaron al 5-13 después de otra vaselina de Moreno, antes de que Izuzquiza firmase un potente remate para el 6-14.

Paulikiene y Raupelyte reaccionaron con un parcial de 3-0 que obligó al técnico español Francisco Arroyo a solicitar tiempo muerto con 10-15, pero Izuzquiza respondió con un gran remate para frenar la reacción. Moreno acercó a las españolas al triunfo con el 11-19 y un nuevo bloqueo de Izuzquiza, tras un buen servicio de su compañera, colocó el 11-20 y el primer 'match ball'.

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Las lituanas salvaron tres puntos de partido y se acercaron al 14-20, pero Moreno no perdonó en la cuarta oportunidad para cerrar el set (14-21) en 17 minutos y el partido en apenas 39 minutos. En un partido que sin duda fue el mejor de la pareja española en este torneo, y que les vale para depender de ellas para colgarse una medalla.

Antes de los cuartos, Izuzquiza y Moreno habían tenido que superar el jueves la ronda de 24 tras terminar terceras de su grupo, imponiéndose a las también lituanas Dumbauskaite y Grudzinskaite por 0-2 (12-21 y 17-21).

Ya este viernes por la mañana, en octavos de final, se encontraron con las checas Marketa Svozilova y Marie-Sára Stochlova, primeras del Grupo D y clasificadas directamente para esa ronda, a las que derrotaron en un intenso partido de 52 minutos por 1-2 (21-17, 20-22 y 12-15), remontando después de ceder el primer set y resolviendo el encuentro en el desempate.

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La pareja española disputará este sábado las semifinales en el Hotel Anders Beach de Stare Jablonki, en la pista central, en busca de un puesto en la final del Campeonato de Europa.