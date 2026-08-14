Catorce heridos, siete en estado crítico, en un incendio en la costa croata del Adriático

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Zagreb, 14 ago (EFE).- Catorce personas están hospitalizadas este viernes, siete de ellas en estado crítico, debido a las quemaduras sufridas durante un gran incendio que se desató anoche en una zona turística a unos 25 kilómetros al sur de la ciudad de Split, en la costa adriática de Croacia.

Diez pacientes se encuentran en la unidad de cuidados intensivos y la vida de siete de ellos corre peligro, informa el diario Jutarnji list citando fuentes del hospital, debido principalmente a las quemaduras sufridas.

Otra decena de personas pidieron ayuda médica por problemas respiratorios causados ​​por la exposición al humo.

Actualmente hay 286 bomberos tratando de apagar el incendio, con 93 camiones de bomberos, así como cuatro aviones de extinción.

El fuego se extendió rápidamente por esta zona de bosque y monte bajo hacia la población de Omis y sus alrededores, de donde varios miles de turistas y residentes han sido evacuadas a centros de acogida en Split y otros lugares cercanos.

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"Hemos tenido una noche extremadamente difícil. La situación en la zona comprendida entre Lokva Rogoznica y Omis es compleja. Los bomberos trabajan activamente para sofocar el incendio. Los aviones de extinción ya se encuentran en el lugar", declaró el jefe de bomberos, Viseslav Pesic, a la agencia de noticias croata Hina.

El incendio ha arrasado una amplia franja continental así como la línea costera entre Lokve Rogoznica y Omis, por lo que la carretera del Adriático, por la que suelen pasar muchos turistas, ha sido cerrada.

Un incendio forestal brotó hoy también en la península de Peljesac, unos 70 kilómetros al norte de Dubrovnik, y debido a los fuertes vientos se está propagando rápidamente, según confirmó a Hina fuentes del cuerpo de bomberos.

"La situación es muy grave. Los fuertes vientos están propagando el fuego y ha llegado muy cerca de las casas", dijo Simovic.

También en la vecina Montenegro arden hoy varios incendios. EFE