Calor, lluvia y tormentas ponen en aviso a casi toda España, con 5 CCAA en nivel naranja por altas temperaturas

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El calor, las lluvias, las tormentas y la niebla pondrán este viernes en aviso a todas las comunidades autónomas (CCAA) en un día en la que cinco de ellas alcanzarán el nivel naranja por altas temperaturas: Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña y Comunidad de Madrid, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, los avisos naranja por calor estarán en Córdoba, Sevilla y Jaén; Huesca y Zaragoza; Toledo y Cuenca; Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona; y Metropolitana y Henares y Sur, Vegas y Oeste en Madrid.

El resto de avisos por altas temperaturas se registrarán en Cádiz, Granada y Huelva; Teruel; Mallorca, Ibiza y Formentera; Ávila, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora; Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara; Badajoz y Cáceres; Sierra de Madrid; Centro de Navarra, Pirineo navarro y Ribera del Ebro de Navarra; Ribera del Ebro de La Rioja; y Gran Canaria.

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Además, se darán avisos por lluvias y tormentas en Almería y Granada; Huesca, Teruel y Zaragoza; Albacete, Cuenca y Guadalajara; Lleida; Noroeste de Murcia; Ribera del Ebro de Navarra; Ribera del Ebro de La Rioja e Ibérica riojana; Alicante y Valencia.

Asimismo, habrá avisos por lluvias y tormentas en Jaén, Granada y Almería; Huesca, Teruel y Zaragoza, Suroccidental asturiana, Central y Valles Mineros y Cordillera y Picos de Europa; Liébana, Centro y valle de Villaverde y Cantabria del Ebro; Burgos, León, Palencia, Soria y Zamora; Albacete, Cuenca y Guadalajara; Lérida; Valle del Guadalentín, Lorca y Águilas; Centro de Navarra; Álava y la ibérica riojada y ribera del Ebro; además de Orense y Lugo que también tiene activo aviso por niebla.

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AEMET espera para este viernes un aumento de la inestabilidad con el acercamiento de una vaguada que en los días siguientes podría transicionar hacia una dana. No obstante, ha matizado que los cielos permanecerán poco nubosos en general por la mañana excepto en el norte de Galicia, Asturias y Cantabria. Estas zonas, junto con el litoral de Alborán, tendrán nubes bajas. Además, habrá precipitaciones débiles en el Cantábrico.

Por la tarde se desarrollarán nubes de evolución en el interior peninsular, que dejarán chubascos y tormentas en zonas montañosas del norte y en el tercio oriental peninsular. Estas tormentas podrán ser puntualmente fuertes, con rachas muy fuertes y granizo en las sierras del sureste, sistemas Cantábrico e Ibérico y zonas aledañas.

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Además, se registrarán cielos nubosos en el norte de las islas canarias de mayor relieve mientras que estarán poco nuboso o despejado en el resto. Asimismo, la previsión apunta a que podría haber bancos de niebla en el extremo norte y en los litorales de Alborán y calima ligera en el archipiélago canario.

En lo que respecta a los termómetros, el organismo estatal ha incidido en que las máximas se encontrarán en descenso en la Península salvo en el arco mediterráneo, donde no se esperan cambios. Esta bajada será notable en el Cantábrico oriental y en descenso ligero en los archipiélagos. De esta manera, los valores térmicos se mantendrán por encima de 35ºC en la mayor parte de de la Península e islas y, de hecho, podrán rebasar los 40ºC en el Guadalquivir y en el Ebro y puntualmente en los otros valles atlánticos del sudoeste y en el Genil y el Segura.

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Por otro lado, las mínimas registrarán pocos cambios. Seguirán dándose noches tropicales --es decir, aquellas en las que no se baja de 20ºC-- en amplias zonas de la mitad sur, nordeste, incluso meseta norte y Cantábrico y en las islas. De hecho, los termómetros se quedarán por encima de 25ºC en el Mediterráneo y sur de Gran Canaria.

Por último, AEMET ha avanzado que soplará alisio moderado en Canarias con rachas fuertes en zonas expuestas. Asimismo, habrá levante moderado en el Estrecho y Alborán, del norte en los litorales de Galicia y Cantábrico, y del nordeste en los litorales del sudeste. En el resto habrá viento flojo y predominará la componente este en Baleares y vertiente mediterránea y de dirección variable en el interior.

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