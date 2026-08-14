Japón eleva la alerta alrededor del volcán Aso tras un incremento de temblores

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Tokio, 14 ago (EFE).- La Agencia Meteorológica de Japón (JMA) elevó este viernes la alerta volcánica del monte Aso, al sudoeste de Japón, tras detectar en los últimos días un incremento de los temblores en el volcán.

El organismo estatal declaró la alerta volcánica de nivel tres de un máximo de cinco, lo que restringe el acceso a la montaña por el riesgo de expulsión de rocas volcánicas y flujos piroplásticos en un radio de dos kilómetros.

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El aumento de los temblores comenzó en la tarde de este miércoles y los estudios de campo posteriores confirmaron un incremento en la cantidad de gas volcánico liberado, por lo que la JMA alertó de la posibilidad de una erupción.

Tras la emisión de la alerta, el Ejecutivo de la primera ministra, Sanae Takaichi, anunció la creación de una oficina de información sobre actividad volcánica del monte Aso para facilitar la comunicación entre las agencias gubernamentales.

El monte Aso, de cerca de 1.600 metros de altura, está ubicado en la prefectura de Kumamoto, en una zona poco poblada dentro de un parque nacional en la isla de Kyushu.

Japón está situado en el anillo de fuego del Pacífico y cuenta en su territorio con unos 110 volcanes activos, según la definición de la JMA, que considera "activo" a todo volcán que "haya entrado en erupción en los últimos 10.000 años o donde se hayan registrado fumarolas recientemente". EFE

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