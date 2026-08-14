Bajo control el incendio que obligó a evacuar a más de 400 personas por mar en Grecia

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Viena, 14 ago (EFE).- Los servicios de extinción tienen este viernes bajo control el incendio que obligó a evacuar ayer al menos a 446 personas del complejo turístico de Siviri, en la península griega de Halkidiki, según informan los medios locales.

Los residentes y turistas alrededor del núcleo costero de Siviri y de Fourka, más hacia el interior, fueron recogidos en la playa y trasladados hacia el norte, a Sani y a la ciudad de Salónica, informa el diario Kathimerini.

Ese medio señala que unos 220 bomberos han estado alerta toda la noche y que se han abierto cortafuegos para evitar que el fuego se reavive.

"Creo que llevará tiempo hasta que todos los focos se apaguen porque hay demasiados, pero hemos superado lo peor", ha declarado Yiannis Koufidis, vicegobernador de Halkidiki, según informa la emisora Skai.

Las primeras estimaciones hablan de unas 400 hectáreas de bosque calcinadas, pero sólo siete u ocho casas y algunos vehículos han sufrido daños.

El fuego comenzó ayer sobre las 15.00 (13.00 GMT) y avanzó rápidamente empujado por el fuerte viento a través de una zona densa de pinares.

El incendio se desató en Casandra, el primero de los tres estrechos 'dedos' de tierra que componen la península de Halkidiki, en el norte de Grecia.

La presencia de muchos turistas, de muchas casas desperdigadas y la existencia de una sola carretera principal que conecta con la parte principal de la península hacían difícil la evacuación.

Se está investigando la hipótesis de si la caída de un árbol sobre cables del tendido eléctrico es lo que causó el fuego.