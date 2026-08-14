Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 14 ago (10.0GMT)

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Madrid,14 ago (EFE).-

Clacton-on-Sea (Reino Unido).- El líder del partido británico populista de derecha Reform UK, Nigel Farage, dijo este viernes que su reelección como diputado por la circunscripción costera de Clacton-on-Sea, en el sureste de Inglaterra, "habla por sí sola".

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Yakarta.- El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto, ha pronunciado este viernes en el Parlamento un discurso anual sobre el estado de la nación antes del Día de la Independencia la próxima semana.

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Tenerife (España).-La Policía Nacional ha apresado en el sur de la isla de Tenerife a dos fugitivos que eran buscados por las autoridades húngaras por la presunta participación en el trafico de drogas en europa.

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Chiba (Japón).- Al menos ocho personas han fallecido en la prefectura de Chiba, cercana a la metrópolis de Tokio, por las fuertes lluvias e inundaciones que afectan al este de Japón, mientras este viernes miles de personas continúan en centros de evacuación y las autoridades meteorológicas advierten de nuevas precipitaciones.

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Plasencia (España).- La plataforma ciudadana 'Sí a Almaraz, Sí al futuro' ha expresado su satisfacción por la decisión del Gobierno de prorrogar hasta junio de 2030 la actividad de la central nuclear de Almaraz, una medida que, a su juicio, "pone fin a meses de incertidumbre para miles de familias y empresas y garantiza el empleo, la actividad económica y el futuro de la comarca".

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Buñol Valencia (España)-. La Tomatina de Buñol (Valencia) no deja de evolucionar y la edición de este año también estará en formato cucurucho, gracias al helado de tomate que ha elaborado la heladería italiana Al Bacio, un "experimento" en honor a esta fiesta internacional que llega de la mano de Diego Salvati.

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Pekín.- Correr, saltar o jugar al fútbol ya no basta: los llamados Juegos Mundiales de Robots Humanoides de Pekín quieren que, en su segunda edición, las máquinas demuestren también que pueden trabajar.

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Hanói.- El Centro Vincom de Arte Contemporáneo (VCCA) de Hanói acoge hasta el 15 de septiembre la exposición del VIII Festival de Bellas Artes para Jóvenes 2026.

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rmg/EFE

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