Un dron ruso ataca un tren de pasajeros en Odesa y mata a dos personas

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Berlín, 13 ago (EFE).- Un dron ruso atacó este jueves un tren con cientos de pasajeros a bordo en la región de Odesa, en el sur de Ucrania, y mató al maquinista y a su ayudante, según informó la empresa ferroviaria ucraniana, Ukrzaliznytsia.

Según indicó en Telegram la compañía, un Shahed propulsado por un motor de reacción impactó en el tren, en el que viajaban 340 pasajeros.

De acuerdo con el jefe de Ukrzaliznytsia, Oleksandr Pertsovskí, no hubo heridos entre los pasajeros.

Explicó que durante el trayecto se detectó la amenaza de un dron y el equipo de monitoreo dio la orden de detener el tren.

Pero el repentino cambio de maniobra del Shahed apenas les dio unos minutos y la tripulación no tuvo tiempo suficiente para detener completamente el tren y evacuarlo.

Finalmente, los pasajeros fueron evacuados con ayuda de las administraciones militares regional y municipal, la Policía y el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania (DSNS) y están siendo trasladados a Odesa con 21 autobuses. EFE