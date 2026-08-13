OHLA ganó 0,5 millones de euros hasta junio pese al impacto de un litigio en Nueva York

14/07/2026 OHLA ECONOMIA OHLA

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OHLA obtuvo un beneficio neto atribuible de 0,5 millones de euros en los seis primeros meses de 2026, frente a las pérdidas de 29,7 millones de euros registradas en el mismo periodo del año anterior, a pesar del impacto del resultado desfavorable de un litigio de una de sus obras en Nueva York.

Sin tener en cuenta este efecto no recurrente, el beneficio sería de 27,1 millones de euros, mejorando los 7,8 millones que acumuló en los tres primeros meses del año, según figura en su última cuenta de resultados financieros.

El resultado bruto de explotación (Ebitda) contable fue de 103,6 millones de euros, aunque sin tener en cuenta el impacto del litigio, alcanzaría los 116,9 millones de euros, un 39% superior al del mismo periodo del año anterior, con un margen de rentabilidad del 6,7%.

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Incluyendo la actividad de Servicios, catalogada para su venta, las ventas del grupo alcanzaron los 2.035 millones de euros, lo que supone un incremento del 3,4% respecto al mismo periodo de 2025.

Asimismo, registró una generación de caja de la actividad de 96,4 millones de euros, compensando parcialmente el efecto estacional habitual del primer trimestre y permitiendo cerrar el semestre con una posición de liquidez con recurso de 711,3 millones de euros, frente a los 613 millones de euros registrados al cierre de marzo.

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La actividad de la compañía se vio impulsada, principalmente, por el desempeño de la división de Construcción, que alcanzó un Ebitda de 120,1 millones de euros, un 10,7% más, elevando su margen sobre ventas hasta el 7,3%, frente al 6,8% registrado un año antes. La cifra de negocio de esta división creció un 3,8%, hasta los 1.650 millones de euros, mientras que la cobertura de actividad se situó en 28,3 meses, frente a los 26,8 meses del mismo periodo de 2025.

VICTORIA EN EL SUPREMO

La compañía recuerda que, con posterioridad al cierre del primer semestre y con carácter previo a la presentación de estos resultados, ha logrado resolver favorablemente para los intereses del grupo una de las contingencias más importantes que afrontaba y que durante más de una década había acompañado a la empresa.

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En este sentido, la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo ha desestimado íntegramente los recursos interpuestos contra OHLA por varios fondos de titulización en relación con las desviaciones de costes de construcción de la autopista M-12 de acceso al Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Esta resolución pone fin a un proceso cuyas reclamaciones ascendían a 212 millones de euros, más 71 millones de euros en concepto de intereses.