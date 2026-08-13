El PIB británico creció el 0,4 % en el segundo trimestre del año

Guardar

Londres, 13 ago (EFE).- El producto interior bruto (PIB) del Reino Unido creció el 0,4 % en el segundo trimestre del año -abril a junio- frente a los tres meses anteriores, según informó este jueves la Oficina nacional de estadísticas (ONS, por sus siglas en inglés).

El sector servicios, considerado el pulmón económico del país, avanzó el 0,5, el de la construcción ascendió el 0,3 %, mientras que el industrial se mantuvo plano, sin crecimiento, añadió la ONS.

Esta es la primera estimación del PIB correspondiente al segundo trimestre del año. En el primero había registrado un ascenso del 0,6 %.

Según precisó el organismo oficial, entre abril y junio el PIB creció el 1,2 % frente al mismo periodo del año anterior.

Aunque el crecimiento se ralentizó en el segundo trimestre, fue calificado como "relativamente sólido" por la directora de estadísticas de la ONS, Liz McKeown.

Agregó que algunas empresas informaron de que el "buen tiempo y los eventos deportivos" podrían haber tenido un impacto positivo en junio en el sector servicios -en bares y restaurantes-, posiblemente por la celebración del Mundial de fútbol.

Tras conocerse este jueves los datos, el ministro británico de Economía, John Healey, admitió en una nota que la gente está preocupada por el impacto del conflicto en Oriente Medio en el coste de la vida y la presión añadida que esto supone para las empresas británicas.

PUBLICIDAD

"Este es un Gobierno activo y comprometido que antepone los intereses británicos: damos un respiro a quienes sufren dificultades, reforzamos la resiliencia de nuestro país y devolvemos la esperanza", puntualizó el ministro.

"Hemos registrado el crecimiento más rápido del G7 este año, pero ahora debemos redoblar nuestros esfuerzos e impulsar el crecimiento en cada rincón del país", resaltó.

El mes pasado, la ONS informó de que el índice de precios al consumo (IPC) se situó en junio en un 2,6 % interanual, frente al 2,8 % registrado en mayo, un dato mejor de lo esperado por los analistas, pero aún por encima del objetivo del 2 % que se ha fijado el Banco de Inglaterra.

PUBLICIDAD

A finales del pasado julio, la entidad emisora inglesa decidió mantener los tipos de interés en el 3,75 % al considerar que la inflación interanual en el Reino Unido sigue alta.

La falta de un fuerte crecimiento de la economía supone un problema para las finanzas del país ya que la deuda neta acumulada del sector público británico, sin incluir los bancos con participación estatal, alcanzó a finales de junio al 94,9 % del producto interior bruto (PIB) del Reino Unido. EFE

PUBLICIDAD