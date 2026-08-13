Trevor Noah transforma el evento de Google en un 'talk show' para lanzar los Pixel 11

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Sarah Yáñez-Richards

Nueva York, 12 ago (EFE).- Google celebró este miércoles el lanzamiento de sus nuevos dispositivos Pixel con una dosis de humor de la mano del comediante Trevor Noah, quien fue el presentador de su evento anual de hardware 'Made by Google'.

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Se trató de una cita con pocas sorpresas, ya que este año la tecnológica optó por anunciar a primera hora de la mañana, a través de publicaciones y vídeos, todos sus nuevos dispositivos: los teléfonos Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL y Pixel 11 Pro Fold, así como su nuevo reloj inteligente, el Pixel Watch 5, y su primer localizador de artículos, el Google Pixel Tag.

El objetivo principal de la presentación en directo fue explicar de manera sencilla a los usuarios los renovados diseños y la incorporación de las últimas funciones de inteligencia artificial (IA), agrupadas bajo el ecosistema Gemini Intelligence.

La gala tuvo lugar en los Sunset Pier 94 Studios, el primer campus construido específicamente para la producción de cine y televisión en Manhattan. La puesta en escena se asemejó más a un programa de entrevistas ('talk show'), con un plató lleno de sillones y cámaras por todas partes, que a un evento tradicional de tecnología.

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De hecho, el propio Noah bromeó al rebautizar la cita como el 'Made by show'.

El comediante sudafricano fue el encargado de dinamizar el evento, hilando bromas sobre las capacidades del nuevo dispositivo plegable, el Pixel 11 Pro Fold.

"Lo que me gusta del modelo 'fold' (plegable) es que, para toda la gente que no pudo conseguir entradas en IMAX de 70 milímetros, solo tienen que desplegar el teléfono y ver todas las partes de 'La Odisea' que se perdieron", bromeó el presentador sudafricano.

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En cuanto a las novedades fotográficas y de software, uno de los grandes protagonistas del evento fue la función 'Magic Capture', que permite grabar un vídeo y luego ofrece las mejores fotografías al extraer los momentos de acción o más expresivos.

Esta herramienta fue demostrada utilizando vídeos de un partido de baloncesto tomados desde el Brooklyn Bridge Park, para luego mostrar cómo la IA fue capaz de seleccionar las tomas más dinámicas.

La comunicadora Alex Cooper, anfitriona del exitoso pódcast 'Call Her Daddy', fue la encargada de mostrar la facilidad para migrar del sistema operativo iOS a Android.

Por su parte, la estrella del baloncesto estadounidense Stephen Curry puso a prueba junto a su padre las nuevas funciones de monitoreo deportivo del reloj inteligente Pixel Watch 5.

Mientras que la DJ surcoreana Peggy Gou fue la elegida para explicar uno de los mayores cambios físicos de la generación 11 Pro: el flash de la cámara ahora está equipado con un conjunto de luces LED que se iluminan de colores para avisar de llamadas, una función pensada para cuando el usuario coloca el teléfono boca abajo.

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La artista explicó cómo personaliza esta herramienta en su día a día: "Diría que mi llamada más importante es la de mi madre, y su color favorito es el morado. Así que ella será de color morado, lo que significa que 'Mamá Gou' quiere hablar".

Durante el evento, de una hora y media de duración, también hubo espacio para las indirectas a sus competidores. Uno de los portavoces de Google aseguró que "la gente está copiando la barra de la cámara" de sus teléfonos, lo que podría interpretarse como una crítica velada a los últimos modelos de iPhone de Apple, que han incluido un módulo trasero de diseño similar.

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Más allá del hardware, también se celebraron varios hitos corporativos. Rick Osterloh, vicepresidente sénior de Dispositivos y Servicios de Google, destacó que su inteligencia artificial, Gemini, ha superado la barrera de los mil millones de usuarios activos al mes, convirtiéndose en el producto de más rápido crecimiento en la historia de la compañía.

El evento culminó con un toque musical a cargo de la cantante británica PinkPantheress, quien interpretó su popular tema 'Illegal'. EFE

(video)