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Paramilitares de Sudán dicen haber tomado una ciudad estratégica en frontera con Etiopía

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Jartum, 13 ago (EFE).- El grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) aseguró este jueves que ha tomado la estratégica ciudad de Kurmuk del estado Nilo Azul, ubicada en el sureste de Sudán y en la frontera con Etiopía, en medio de una intensificación de combates entre el Ejército y los paramilitares.

Los paramilitares indicaron en un comunicado que "los valientes héroes de las fuerzas de la Alianza Fundacional Sudanesa (Tasis) -compuesta por las FAR y otros grupos políticos y militares afines- liberaron este jueves la estratégica zona de Kurmuk, liberándola del control del Ejército" sudanés regular.

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"Esta victoria se logró tras una heroica batalla librada con inquebrantable valentía y determinación. Nuestras valientes fuerzas infligieron grandes pérdidas al Ejército del Movimiento Islámico, tanto en personal como en material, persiguiendo a sus remanentes, que huyeron derrotados", añadió la nota de las FAR.

Asimismo, afirmó haber incautado "grandes cantidades de armas y municiones, que actualmente se encuentran en inventario".

Hasta el momento, el Ejército no se ha pronunciado al respecto.

Las Fuerzas Armadas sudanesas habían recuperado esta ciudad el pasado 8 de julio del control de las FAR, tras intensos combates.

Kurmuk tiene una importancia estratégica debido a su ubicación en el estado del Nilo Azul, cerca de la frontera con Etiopía, lo que la convierte en un punto de importancia militar y logística en las operaciones entre el Ejército y las FAR.

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"Este logro es solo un paso hacia la liberación total de la patria y el restablecimiento de Sudán sobre nuevas bases justas que pondrán fin a la opresión y la marginación de todo el pueblo sudanés", aseguraron los paramilitares.

La situación en Sudán ha entrado en una nueva fase de intensificación militar entre las FAR y el Ejército, con combates concentrados sobre todo en Kordofán (centro), Darfur (oeste) y el estado del Nilo Azul (sureste), mientras se agrava la crisis humanitaria.

El Ejército sudanés ha venido ganando posiciones durante las últimas semanas, sobre todo en Kordofán del Norte, y ha tenido importantes avances en Darfur y en el sureste del país, cerca de la frontera con Etiopía.

Aun así, las FAR mantienen capacidad ofensiva, con ataques con drones contra mercados, gasolineras, puentes, barrios y otras infraestructuras, especialmente en Kordofán y Darfur, aunque este miércoles también lanzaron drones contra zonas del estado de Jartum, en el primer ataque de ese tipo contra la capital tras meses de relativa calma, indicaron fuentes militares a EFE.

No obstante, el foco más delicado es Al Obeid, capital de Kordofán del Norte, una ciudad que actúa como nodo logístico y militar clave, que lleva asediada durante más de 18 meses y expuesta a ataques recurrentes de las FAR.

La guerra en Sudán ha provocado la muerte de decenas de miles de personas y ha obligado a alrededor de 14 millones más a abandonar sus hogares, lo que ha convertido al país africano en el escenario de la mayor crisis de desplazamiento del planeta, según Naciones Unidas. EFE

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