lanzan plan de seguridad fronteriza ante enfrentamientos entre narcos

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Los gobiernos de Bolivia y Brasil han anunciado este jueves un plan conjunto para fortalecer la seguridad de la frontera entre los dos países, una medida que llega días después de un repunte de la violencia atribuida a bandas criminales brasileñas.

"Lanzamos oficialmente el Plan Fronteras Seguras. Desplegamos de forma permanente unidades especializadas y tropas de élite de la Policía Boliviana en Cobija, Guayaramerín, Puerto Suárez, San Ignacio y San Matías para desarticular al crimen organizado transnacional", ha informado el presidente boliviano, Rodrigo Paz, en sus redes sociales.

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El mandatario ha defendido en la misma publicación esta iniciativa para garantizar "una frontera que produce, exporta y progresa". "No hay paz social duradera sin desarrollo productivo (...) Bolivia recupera su soberanía territorial", ha asegurado.

Paz ha participado asimismo del lanzamiento de este Plan, un acto que ha tenido lugar en el municipio de Guayaramerín, provincia Vaca Díez, y al que han acudido el embajador de Brasil en Bolivia, Luís Henrique Sobreira, entre otras autoridades y altos mandos policiales de los dos países.

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La iniciativa incluye operativos coordinados entre las policías de Bolivia y Brasil, a fin de identificar y desarticular grupos criminales que operan a ambos lados de la frontera compartida de más de 3.400 kilómetros.

En particular, recoge el diario 'El Deber', estas operaciones estarán dirigidas a combatir delitos transfronterizo como el contrabando, el narcotráfico y la trata de personas.

El anuncio se produce días después de un repunte de violencia registrada en el departamento de Santa Cruz, donde en menos de una semana se han llegado a registrar diez asesinatos.

Las autoridades bolivianas, que han atribuido estos hechos a una pugna de poder entre dos grupos criminales brasileños --Comando Vermelho y Primer Comando de la Capital (PCC)--, han llegado a desplegar 200 agentes de Policía adicionales en la zona.