Gabriela Guillén, sobre si su historia de amor con Cristiano Ronaldo coincidió con Georgina Rodríguez: "Yo sé la verdad"

Guardar

Gabriela Guillén sigue dando mucho de qué hablar después de que saliera a la luz el supuesto romance que mantuvo con Cristiano Ronaldo durante la etapa del futbolista en el Real Madrid. La empresaria confirmó recientemente que aquella relación existió, pero el verdadero debate se ha centrado en las fechas de esa historia sentimental y en si pudo coincidir con el inicio de la relación del delantero portugués con Georgina Rodríguez.

Tras el revuelo generado por esas revelaciones, Gabriela ha vuelto a pronunciarse y lo ha hecho dejando claro que no piensa entrar en explicaciones sobre cuándo comenzó o terminó exactamente aquel romance. "Yo sé la verdad. Y me basta con eso. No tengo que convencer a nadie que me crea las fechas si he estado conmigo o no he estado conmigo. No lo hice en su tiempo y no lo voy a hacer ahora", afirmó con rotundidad.

PUBLICIDAD

La empresaria también quiso zanjar cualquier polémica relacionada con Cristiano Ronaldo y su actual vida familiar. "No tengo nada que decir o no decir, o sea, me da totalmente igual. Así que yo solamente le deseo todo lo mejor y que sea muy feliz y me alegro mucho por él y que tiene una familia muy bonita y ya está", aseguró.

Con estas declaraciones, Gabriela Guillén mantiene su postura de no alimentar el debate sobre el pasado y evita entrar en comparaciones con Georgina Rodríguez, insistiendo en que aquella relación pertenece a una etapa ya cerrada de su vida.