El Gobierno de Perú declara "de interés nacional" la visita del papa León XIV

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Lima, 12 ago (EFE).- El Gobierno de Perú declaró este miércoles "de interés nacional" la visita que hará el papa León XIV al país del 11 al 17 de noviembre próximo, informó este miércoles la Presidencia peruana.

La medida permitirá "articular acciones para garantizar el adecuado desarrollo de las actividades previstas" en el país durante la visita de pontífice, quien nació en Estados Unidos pero también cuenta con la nacionalidad peruana.

La decisión fue tomada durante una sesión del Consejo de Ministros que lideró la presidenta peruana, Keiko Fujimori, quien aseguró que "la visita de su santidad es una gran noticia para todo el país".

Según la información oficial, la iniciativa fue propuesta por el Ministerio de Relaciones Exteriores y permitirá adoptar las acciones necesarias para garantizar la adecuada organización de la visita del papa, entre ellas las facilidades aduaneras para el ingreso de los bienes, equipos y elementos que se requieran durante su permanencia en el país.

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Además, se conformará una Comisión Extraordinaria de Alto Nivel que establecerá los lineamientos, estrategias y acciones necesarias para garantizar el adecuado desarrollo de la visita, cuya coordinación nacional estará a cargo del Ministerio de Exteriores, que también tendrá a su cargo la secretaría técnica.

Los demás ministerios designarán a sus representantes ante esta instancia, a la que también podrán incorporarse los gobiernos regionales y locales que correspondan, en función de las ciudades y actividades que conformen el itinerario del viaje.

Cuando concluya la visita, la comisión tendrá un plazo de 30 días para presentar un informe sobre las acciones desarrolladas y los resultados alcanzados.

La Presidencia de Perú señaló que, de acuerdo con las estimaciones presentadas durante el Consejo de Ministros, la presencia del papa León XIV movilizará, al menos, a 700.000 personas en el país.

En ese sentido, se proyecta la participación de unas 350.000 personas en Lima; entre 100.000 y 150.000 en la ciudad sureña del Cusco; y unas 75.000 en la ciudad amazónica de Pucallpa así como en la norteña de Chiclayo, donde el papa fue obispo.

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La visita de León XIV será la más extensa dentro de un gira sudamericana que también lo llevará a Uruguay, del 6 al 8 de noviembre, y a Argentina, del 8 al 11 de noviembre.

León XIV, nacido en Chicago (Estados Unidos) como Robert Prevost, regresará así a Perú, país del que tiene la nacionalidad desde 2015 y donde vivió cerca de 20 años como misionero agustino y posteriormente como obispo de Chiclayo durante ocho años antes de ser llamado por Francisco para ocuparse del dicasterio para los obispos.

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Su llegada a Latinoamérica será su sexto viaje internacional, tras sus visitas a Turquía y Líbano en noviembre de 2025; al Principado de Mónaco, en marzo pasado; a Argelia, Camerún, Angola y Guinea Ecuatorial, en abril; y a España, en junio, mientras que del 24 al 28 de septiembre irá a Francia. EFE