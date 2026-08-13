Irán afea la "hipocresía" de Francia dando "lecciones sobre DDHH" tras condenar sus ejecuciones de manifestantes

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El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha criticado este jueves la "hipocresía" de Francia dando "lecciones al mundo sobre Derechos Humanos" cuando, ha sostenido, "apoya el genocidio de Israel en Gaza" y "la agresión" contra Teherán, después de que el Elíseo se haya unido en una declaración conjunta a cerca de una treintena de países en aras de condenar las ejecuciones de manifestantes y opositores en el país asiático.

"Países como Francia deberían dejar de dar lecciones al mundo sobre 'Derechos Humanos' y Derecho Internacional. La hipocresía es flagrante y vergonzosa", ha escrito el alto funcionario iraní en un mensaje en redes en el cual ha sostenido que el "apoyo" de Francia "al genocidio de Israel en Gaza" y "a la agresión contra Irán" han "destruido cualquier superioridad moral" que crean tener.

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Las palabras de Araqchi llegan horas después de que la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, y cerca de treinta países --España, Francia, Reino Unido, Suecia o Nueva Zelanda, entre ellos-- hayan condenado "con la mayor firmeza" las "continuas ejecuciones de manifestantes y el recurso de la pena de muerte" por parte de Irán.

"El recurso de la pena capital para silenciar a los disidentes, intimidar a las comunidades y castigar a quienes ejercen sus derechos fundamentales no puede justificarse bajo ningún concepto", reza el texto difundido por la cartera de Exteriores francesa, el cual reivindica la importancia de que el pueblo iraní sea "libre de ejercer sus derechos a la libertad de expresión y a la libertad de reunión pacífica sin temor alguno".

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De ese modo, los firmantes de la declaración han llamado a la República Islámica a poner fin "de inmediato" al "uso de la pena de muerte", así como a liberar a "todas las personas detenidas arbitrariamente" y a escuchar "la voz de su pueblo" que, defiende el texto, "reclama un cambio".

Concretamente, los firmantes han sido Francia, Canadá, Albania, Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Chipre, Dinamarca, España, Estonia, Finlandia, Islandia, Letonia, Lituania, Macedonia del Norte, Montenegro, Nueva Zelanda, Países Bajos, Portugal, República Checa, Rumanía, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia y Reino Unido, así como la propia Kallas.

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Cabe señalar que, en concreto, el ministro de Exteriores de Francia, Jean-Noël Barrot, ha reclamado en un mensaje en redes que la "represión insoportable e inhumana" que, ha recalcado, está perpetrando Irán contra sus propios connacionales "debe cesar".

"Siete meses después de los crímenes masivos cometidos contra el pueblo iraní, que se levantó para reclamar justicia y dignidad, el régimen sigue derramando sangre al multiplicar las ejecuciones", ha apuntado Barrot abogando por que los responsables rindan cuentas y los presos políticos sean liberados.

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De este modo, el responsable de la cartera de Exteriores francesa se ha referido a las ejecuciones de ciudadanos iraníes a los cuales se les atribuyen presuntos delitos relacionados con las protestas antigubernamentales registradas en Irán entre finales de diciembre y principios de enero.

De acuerdo con las cifras dadas a conocer por la cúpula de poder iraní, fueron 3.117 las personas que entonces perdieron la vida, siendo en su mayoría civiles e integrantes de las fuerzas de seguridad. No obstante, la ONG Human Rights Activist in Iran, con sede en Estados Unidos, elevó el total de muertos a más de 7.000.

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