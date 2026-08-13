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EEUU reactiva trabajos de inspectores de aguacate en Michoacán tras refuerzo de seguridad

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Ciudad de México, 13 ago (EFE).- El Gobierno de Estados Unidos reanudó este jueves sus actividades oficiales en Michoacán, tras evaluar las condiciones de seguridad y las medidas desplegadas por México, poniendo fin a la suspensión que afectó a los inspectores encargados de certificar las exportaciones de aguacate.

La medida afectó desde el 5 de agosto las actividades del personal del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) encargado de verificar las instalaciones autorizadas para exportar aguacate desde Michoacán hacia el mercado estadounidense.

El retiro de los inspectores estadounidenses que frenaba las exportaciones sucedió luego de las alertas por seguridad en el principal estado productor de aguacate del mundo, lo que también movilizó al Ejército y la Guardia Nacional hacia Michoacán con más de 1.500 efectivos y la instalación de bases militares en empacadoras y localidades estratégicas para la industria. EFE

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