Detienen en Ecuador a cuatro presuntos integrantes de una disidencia de las FARC

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Guayaquil (Ecuador), 13 ago (EFE).- El Ejército y la Policía de Ecuador detuvieron a cuatro presuntos integrantes del Frente Oliver Sinisterra, grupo disidente de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), mientras realizaban operativos en la provincia de Imbabura, en el norte del país.

Tras un enfrentamiento armado en la localidad de Lita, soldados del Ejército localizaron una vivienda de madera donde detuvieron a un ecuatoriano y a otro colombiano que supuestamente pertenecían al grupo disidente y decomisaron un fusil, una pistola, más de 200 municiones, un chaleco táctico y otras evidencias.

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Posteriormente, los militares detuvieron junto a la Policía a otros dos ciudadanos supuestamente "vinculados al abastecimiento logístico" del Frente Oliver Sinisterra, según informó el Ejército este jueves.

El ministro del Interior, John Reimberg, afirmó en su cuenta de X que los últimos detenidos también estaban vinculados al control de actividades de minería ilegal en dos sectores de Imbabura.

Reimberg añadió que durante esa intervención se decomisó otro fusil, más de 300 municiones, pistolas, cartuchos, un paquete de cocaína, ropa similar a las prendas "utilizadas por grupos irregulares", herramientas para minería, entre otros.

El Frente Oliver Sinisterra es uno de los grupos extranjeros que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, incluyó en la "guerra" que inició contra las bandas del crimen organizado local en 2024, cuando declaró al país bajo un "conflicto armado interno", que aún está vigente, por el alto nivel de violencia y criminalidad que ha habido en el país andino en los últimos años. EFE

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