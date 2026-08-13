Ampliación de cobertura EFE Audiovisual Internacional 13 ago (10.0GMT)

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Madrid,13 ago (EFE).-

Lusaka.- Zambia comenzó este jueves a votar en sus octavas elecciones generales, en las que el presidente, Hakainde Hichilema, busca un segundo mandato frente a una oposición unida bajo el liderazgo del abogado Brian Mundibile.

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Tokio.- La ley que criminaliza la profanación de la bandera de Japón entró en vigor este jueves, una norma que protege un símbolo aún polémico por su pasado militarista y que ha desatado numerosas críticas, llegando incluso a ser calificada de una condena a muerte para la libertad de expresión.

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Barcelona (España).- La Guardia Civil y la Policía Federal de Bélgica han detenido, en el marco de la operación “Dede”, a un fugitivo internacional buscado en 31 países y reclamado por Bélgica por de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y por ser el presunto líder de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas.

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Murcia (España).- Cinco hombres han sido detenidos en alta mar y en Alicante por traer a migrantes en lanchas de Argelia a Murcia en una operación conjunta de la Policía Nacional y Vigilancia Aduanera-Agencia Tributaria en la que han sido intervenidas dos embarcaciones con otros tantos motores de 300 caballos y armas.

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Hubei (China).- Los remanentes del tifón Dolphin, ya debilitado, siguen afectando al centro de China, donde las lluvias torrenciales de los últimos días han obligado a evacuar a más de 65.000 residentes en la provincia de Henan, después de que el sistema causase ya la relocalización de al menos 1,6 millones de personas en el este del país.

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Taipéi.- Una alerta aparece en los teléfonos móviles de los vecinos de Taipéi y, de golpe, todo se paraliza: los vídeos dejan de reproducirse, las redes sociales resultan inaccesibles y ya no se pueden enviar ni recibir mensajes a través de las aplicaciones. Nada funciona con normalidad.

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Madrid.- El esperado eclipse solar que ha ensombrecido España durante dos horas este miércoles, hasta provocar una noche fugaz durante algo menos de dos minutos en gran parte del país ya ha llegado a su fin.

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Nueva York (EE.UU).- Google celebró este miércoles el lanzamiento de sus nuevos dispositivos Pixel con una dosis de humor de la mano del comediante sudafricano Trevor Noah, quien fue el presentador de su evento anual de hardware 'Made by Google

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Barcelona (España). Decenas de turistas en Barcelona tratan de replicar un fenómeno viral en aumento en las redes: grabarse con el móvil mientras suben las escaleras mecánicas del metro con la Sagrada Familia de fondo, una arriesgada práctica, que, a pesar de estar prohibida, se ha convertido en un momento "básico" para muchos visitantes.

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Estados Unidos.- V, miembro de la banda de K-pop BTS, ha revelado que sufre una importante pérdida de audición en su oído derecho, un problema que empeoró durante su servicio militar obligatorio, mientras el grupo más famoso del K-pop se encuentra en una gira mundial, celebrando su retorno a los escenarios.

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Los Ángeles (EE.UU.).- Los Ángeles FC se impusieron este miércoles frente al Querétaro por la Leagues Cup 2026 en tanda de penales con un marcador de 5-4, tras empatar en el periodo regular por 1-1.

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rmg/EFE

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