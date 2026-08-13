0-1. Montevideo City Torque derrota a domicilio a Tigre en Buenos Aires

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Buenos Aires, 12 ago (EFE).- Montevideo City Torque logró este miércoles un triunfo valioso por 0-1 ante Tigre como visitante por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

En un partido con mayoría de público en contra en el Estadio José Dellagiovanna, el equipo uruguayo dirigido por Marcelo Méndez se impuso con el solitario gol de Franco Pizzichillo en el minuto 52.

En la primera etapa, el ‘Matador de Victoria’ dominó las acciones y tuvo sus oportunidades con el paraguayo Alfio Oviedo, Nahuel Banegas y Joaquín Laso, mientras que ‘Los Celestes’ dispusieron de un disparo desviado de Eduardo Agüero.

En el arranque del complemento, más precisamente en el minuto 52 llegó el único gol del partido con un centro pasado desde el costado izquierdo encontró solo a Ezequiel Busquets que cedió un pase a la llegada de Franco Pizzichillo, quien resolvió con un remate que se desvió en Nahuel Banegas para terminar en el fondo de la red.

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Los conducidos por Diego Davobe no encontraron la fórmula en los restantes minutos para llegar al empate e incluso pudo terminar con dos goles abajo en una acción de Salomón Rodríguez que encontró reacción del portero Felipe Zenobia y luego Joaquín Laso cortó a Diogo Guzman para impedir su tiro a centímetros del arco.

La revancha se disputará el miércoles próximo en Montevideo con ventaja para el ‘Torque’, mientras que Tigre deberá ir por la heroica y revertir este resultado adverso de visitante.