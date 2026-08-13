0-1. Atlético Mineiro vence a Bragantino con un gol de Cuello en la ida de octavos

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São Paulo, 12 ago (EFE).- Atlético Mineiro venció este miércoles al Bragantino por 1-0, con un gol del argentino Tomás Cuello, en este duelo brasileño de octavos de final de la Copa Sudamericana que confirmó el sólido rendimiento desplegado por el equipo ganador desde el inicio del torneo.

El club de Belo Horizonte, comandado por el argentino Eduardo Domínguez, obtiene así una importante ventaja ante un partido de vuelta que disputará en casa dentro de una semana.

La primera mitad del encuentro fue muy equilibrada, con la posesión del balón dividida entre ambos equipos, pero sin grandes oportunidades de gol para ninguno.

Apenas Victor Hugo, del Mineiro, y Sasha, del Bragantino, colocaron en riesgo la meta del rival en un par de ocasiones en que el balón acabó en manos de los porteros.

La segunda mitad también comenzó sin muchas emociones, pero al cabo de 27 minutos de juego, el Mineiro abrió el marcador tras un buen pase de Igor Gomes a Cuello, que avanzaba a la carrera.

El argentino chutó y, aunque el balón rebotó en el portero Cleiton, este terminó por entrar en la portería.

Tras el gol, el Bragantino se lanzó al ataque de la mano de Isidro Pitta, pero la defensa cerrada del Mineiro y la buena mano de su portero Everson evitaron el empate.

El Atlético Mineiro, vicecampeón de la pasada edición de la Sudamericana, llegaba al partido después de una fase en la que terminó primero de su grupo con tres victorias, un empate y dos derrotas.

En la liga brasileña, el equipo de Belo Horizonte se mantiene invicto desde el regreso del parón por el Mundial y va undécimo en la tabla.

Por otro lado, el Bragantino atravesó más apuros para pasar de ronda en la Sudamericana, pero consiguió el objetivo tras eliminar al peruano Sporting Cristal por 1-0 en la repesca.

El club del técnico Vagner Mancini lleva una aceptable temporada en la liga, con tan solo una derrota en los últimos cinco partidos, y va octavo en la clasificación. EFE