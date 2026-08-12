Serbia soporta más de 20 incendios mientras sigue activo el de la reserva de Deliblato

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Zagreb, 12 ago (EFE).- Unos 22 incendios siguen activos este miércoles en Serbia, incluido uno nuevo que ha quemado ya 3.500 hectáreas de bosque en el sur del país, mientras siguen los esfuerzos para sofocar el que ha calcinado 2.000 hectáreas en el arenal de Deliblato, una reserva natural en el norte.

Ese nuevo fuego en el sur ha alcanzado una intensidad "nunca vista", según ha declarado Ali Aslani, jefe del centro de coordinación de situaciones de emergencia en la zona.

Al mismo tiempo, varios cientos de bomberos siguen intentando extinguir el fuego en Deliblato, que desde comienzos de la semana ha quemado 2.000 hectáreas de bosque y vegetación baja, y que ya se considera bajo control.

Grupos ecologistas ha expresado su preocupación por el daño irreversible que el incendio puede ocasionar al ecosistema único de este arenal, el más grande de Europa.

Otro incendio ha quemado unas 200 hectáreas cerca de Kraljevo, en el sur.

En Bosnia-Herzegovina, las autoridades han decretado la situación de catástrofe y han pedido ayuda internacional debido un incendio cerca de Konjic, en el sur, sobre un terreno montañoso de bosque donde las labores de extinción son muy difíciles debido al extremo calor y la dificultad de acceder a la zona. EFE

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