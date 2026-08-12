El fondo soberano noruego logra un beneficio récord de 159.680 millones en el primer semestre

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El Fondo Global de Pensiones del Gobierno de Noruega, el mayor fondo soberano del mundo, logró un rendimiento del 9,4% en el primer semestre del año, lo que equivale a ganar 1,75 billones de coronas noruegas (159.680 millones de euros), un 153% más que un año antes y un nuevo récord para el vehículo inversor el país escandinavo.

"Este resultado se debe a la buena rentabilidad del mercado de renta variable, especialmente de las acciones tecnológicas asiáticas", ha comentado Nicolai Tangen, consejero delegado de Norges Bank Investment Management (NBIM), entidad adscrita al banco central noruego que gestiona el fondo.

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En el semestre, la rentabilidad de las inversiones en renta variable fue del 13% y la de renta fija del 0,9%, mientras que las inversiones en bienes inmuebles no cotizados retornaron un 3% y las infraestructuras de energía renovable no cotizadas un -0,2%.

De este modo, la rentabilidad total del fondo fue 0,22 puntos porcentuales superior a la registrada por el índice de referencia.

En los seis primeros meses de 2026, el 72,1% de los recursos del fondo se invirtió en renta variable, el 25,8% en renta fija, el 1,6% en bienes inmuebles no cotizados y el 0,5% restante en infraestructuras de energía renovable no cotizadas.

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De su lado, entre abril y junio la rentabilidad del fondo fue del 11,54%, incluyendo un 16% en sus posiciones en renta variable y del 1,1% en renta fija, mientras que las inversiones en bienes inmuebles no cotizados retornaron un 1,8% y las infraestructuras de energía renovable no cotizadas un 1,7%.

Al cierre de junio, el fondo escandinavo, que invierte en el exterior los ingresos procedentes del gas y el petróleo, alcanzaba un valor de 22,68 billones de coronas (2,07 billones de euros). Desde 1998, la rentabilidad promedio ha sido del 6,86%, aunque en la última década ha alcanzado el 9,39%.

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Hasta junio, la corona sueca se apreció frente a varias de las principales divisas, lo que redujo el valor del fondo en 427.000 millones de coronas (38.962 millones de euros).