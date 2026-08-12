Economistas piden más inversión al Gobierno para reactivar el crecimiento de México

Guardar

Ciudad de México, 12 ago (EFE).- Un centenar de economistas pidió este miércoles al Gobierno y al Congreso mexicano colocar la inversión, la certeza jurídica y la estabilidad macroeconómica en el centro de la discusión del presupuesto de 2027, para "recuperar" un crecimiento que consideran "insuficiente" y sostener los avances sociales.

Los especialistas, provenientes de universidades, centros de investigación, organismos empresariales y consultorías, acordaron integrar más de 50 propuestas concretas en un documento que prevén entregar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y a las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Economía del Congreso.

PUBLICIDAD

En las mesas que llevaron a cabo los economistas, luego de un llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum a ocho economistas, se insistió en que la inversión pública y privada "es indispensable para elevar la capacidad productiva", pero que la incertidumbre y los cambios de reglas llevan a empresas y hogares a posponer decisiones mientras conocen cómo funcionarán los nuevos esquemas.

Ana María Aguilar, coordinadora de la mesa sobre Pymes, señaló que la inversión total en México se mantiene por encima del 22 % del producto interno bruto (PIB), aunque consideró que el país necesita más recursos para atender sus carencias de infraestructura.

PUBLICIDAD

Aguilar también matizó que parte importante de la inversión extranjera directa corresponde a reinversiones de compañías ya instaladas, "una señal de permanencia" y confianza que no necesariamente implica la apertura de nuevas plantas.

En materia fiscal, Héctor Villarreal, del Tecnológico de Monterrey, consideró que el esquema actual requiere un replanteamiento ante un déficit que describió como estructural, mayores presiones de gasto y un margen reducido para seguir recurriendo a recortes o subejercicios.

Entre otros llamados aparecieron: revisar el gasto en pensiones, ampliar fuentes de ingresos, mejorar la calidad del gasto y fortalecer la responsabilidad recaudatoria de los gobiernos estatales, además de evitar que la inversión pública dependa de asociaciones con privados en proyectos que no resulten viables.

PUBLICIDAD

La discusión sobre Pymes puso el foco en la informalidad, Aguilar afirmó que dos de cada tres operan fuera de la formalidad, lo que restringe su acceso al crédito, limita su capacidad de crecer y dificulta su incorporación a cadenas productivas de mayor valor.

Los expertos propusieron simplificar la formalización, ampliar el financiamiento y la capacitación y vincular a pequeñas empresas con compañías exportadoras y cadenas globales de valor.

Otra mesa llamó a elevar la inversión pública y privada en investigación y desarrollo, crear incentivos fiscales sobre el monto invertido y establecer un fondo de inteligencia artificial aplicada acompañado de un consejo consultivo y una estrategia de largo plazo.

PUBLICIDAD

En tanto, Mariana Rangel, moderadora de la mesa internacional, planteó aprovechar la reconfiguración entre Estados Unidos y China "mediante mayor certeza", energía y agua suficientes, inteligencia prospectiva y reglas de origen que impulsen proveedores locales.

El objetivo, remarcaron, es combinar una mayor distribución del ingreso con un crecimiento más alto, sostenible, incluyente y territorialmente equilibrado.

Los organizadores señalaron que, una vez entregadas las propuestas, buscarán abrir mesas específicas con Hacienda, Economía y el Congreso para convertir los planteamientos en medidas de corto y mediano plazo.