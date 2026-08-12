Sánchez seguirá el eclipse solar desde la residencia oficial de descanso en Lanzarote

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, seguirá el eclipse solar total de este miércoles, 12 de agosto, desde la residencia oficial de La Mareta, en la isla de Lanzarote, y no se desplazará a la península ibérica para presenciar el fenómeno astronómico, según han confirmado a Europa Press fuentes gubernamentales.

España será el mejor lugar del mundo para contemplar el eclipse de Sol, cuya franja de totalidad atravesará trece comunidades autónomas. En el caso de las Islas Canarias, y en concreto Lanzarote, donde se encuentra Sánchez junto a su familia de vacaciones de verano, la visibilidad será alrededor del 75% y no total como en gran parte de la península ibérica.

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El Ejecutivo ha designado el Observatorio de Yebes (Guadalajara) como sede oficial para el seguimiento del eclipse solar total, mientras que el Cerro Calderico de Consuegra (Toledo) acogerá también representación ministerial para presenciar el fenómeno astronómico este miércoles.

El Observatorio de Yebes, el mayor centro del Instituto Geográfico Nacional (IGN) ubicado a 930 metros de altitud, será el punto neurálgico desde donde se realizará la retransmisión en directo del evento. La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, presidirá el evento en el observatorio y estará acompañada por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y por el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López.

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Además, en estas instalaciones se darán cita expertos del propio IGN, del Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y de la Agencia Espacial Española (AEE). Además, el acto contará con la destacada presencia de los astronautas españoles de la Agencia Espacial Europea (ESA), Pablo Álvarez y Sara García.

De forma paralela, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, se desplazará hasta el emblemático enclave del Cerro Calderico, en Consuegra, para seguir el desarrollo del eclipse total de Sol en un acto organizado específicamente en esta localidad toledana.

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El Ministerio que dirige Tolón forma parte de la Comisión Interministerial para la preparación, organización y coordinación del Trío de Eclipse 2026-2027-2028, los dos eclipses totales de 2026 y 2027 y el eclipse anular de 2028.

Al acto, que durará hasta la puesta del sol, asistirá también con la alcaldesa de Consuegra y vicepresidenta de la Comisión de Cultura y Patrimonio Histórico de la Federación Española de Municipios y Provincias, María Luisa Rodríguez García.