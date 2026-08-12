Pakistán confirma la muerte de tres marineros en el ataque hutí en el mar Rojo

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Islamabad, 12 ago (EFE).- Pakistán confirmó este miércoles que tres de los tripulantes muertos en el ataque hutí contra el mercante Tihama en el estrecho de Bab el Mandeb eran ciudadanos paquistaníes, y anunció gestiones para repatriar los cadáveres y asistir a un cuarto nacional herido.

"He recibido con profunda preocupación el lamentable incidente del ataque a un buque mercante en el Mar Rojo. Según la información disponible hasta el momento, tres ciudadanos pakistaníes han perdido la vida y uno ha resultado herido", confirmó el ministro de Exteriores paquistaní, Ishaq Dar.

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Dar indicó que Islamabad está en contacto con las autoridades saudíes y yemeníes para recabar más detalles, e instruyó a la Embajada paquistaní en Riad para coordinar la recuperación y repatriación de los restos mortales, así como la asistencia médica al superviviente.

El jefe de la diplomacia paquistaní condenó el ataque y advirtió de que este tipo de acciones "constituyen una violación del derecho internacional y suponen una grave amenaza para la libertad de navegación y la seguridad marítima".

El Tihama fue atacado el martes con tres misiles balísticos mientras transitaba por Bab el Mandeb, que conecta el mar Rojo con el golfo de Adén, según el Gobierno yemení internacionalmente reconocido.

En el ataque murieron cuatro tripulantes, tres paquistaníes y un indonesio, además de dos rescatistas yemeníes que realizaban labores de salvamento cerca del buque. Los hutíes reivindicaron la operación contra lo que describieron como un buque de transporte de equipo militar saudí. EFE

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