La AIE rebaja su previsión de oferta y demanda de crudo por el impacto del cierre de Ormuz

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París, 12 ago (EFE).- La Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha revisado a la baja su previsión sobre la oferta mundial de petróleo para lo que queda de este año por el impacto de la reanudación de las hostilidades en julio entre Estados Unidos e Irán, que obstaculiza la circulación en el estrecho de Ormuz.

En su informe mensual sobre el mercado del petróleo publicado este miércoles, la AIE también recorta sus proyecciones sobre la demanda de petróleo y productos petroleros para este año por el efecto que están teniendo en los consumidores los nuevos cierres del estrecho de Ormuz y el consiguiente aumento del precio del barril de crudo.

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Igualmente subraya que la crisis en Oriente Medio ha reducido las reservas mundiales en 69 millones de barriles (mb) en julio y se han quedado en menos de 7.900 mb por primera vez desde abril de 2025. Por eso hace hincapié en que hay que conseguir que ese paso estratégico se reabra lo más rápidamente posible.

En julio la producción de los países del golfo Pérsico se incrementó en 2,5 millones de barriles diarios (mb/d), hasta 23,9 mb/d, al calor del acuerdo de alto el fuego firmado el mes precedente por Washington y Teherán, después de haberlo hecho en 3,7 mb/d ya en junio. No obstante, aún supone 8,3 mb/d menos que los volúmenes anteriores al estallido de la guerra.

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Pero como los nuevos ataques han vuelto a paralizar en la práctica el tráfico por el estrecho de Ormuz, las exportaciones de los países de esa región al final se recortaron en 2,1 mb/d en julio y quedaron en 15 mb/d de media. De hecho, pasaron de 20 mb/d a comienzos de mes a alrededor de 12 mb/d al terminar.

A partir de ahí, los autores de informe han disminuido en 1,7 mb/d sus perspectivas de oferta mundial para el tercer trimestre comparadas con las que presentaron hace un mes.

Eso significa que en el conjunto de este año saldrán al mercado de media 102 mb/d de petróleo, lo que significa 4,3 mb/d menos que en 2025, porque el aumento de los bombeos de los países productores de América, estimados en 1,4 mb/d, no permitirán compensar las pérdidas de los de Oriente Medio, pero también de Rusia.

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En conjunto, el balance entre oferta y demanda se saldará con un déficit de 1,8 mb/d en el tercer trimestre de este año, lo que significa más del doble de lo que había calculado la AIE en julio, y eso en un contexto de reducción de las reservas globales a un ritmo de 2,2 mb/d el mes pasado.

La agencia confía en que la situación se irá restableciendo desde finales de 2026, cuando ese balance debería cambiar de signo, y que en 2027 la oferta dará un salto de 8,3 mb/d, hasta 110,3 mb/d, pero admite que los riesgos siguen siendo "sustanciales" e insiste en que la caída constatada de las reservas ha aumentado la urgencia para que se reabra el estrecho de Ormuz.

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Por el lado de la demanda, los autores del informe han rebajado sus expectativas sobre la demanda de petróleo en 550.000 barriles diarios respecto a las que anunciaban hace un mes porque los precios elevados están poniendo presión sobre los usos del petróleo.

En la práctica, el consumo se ha contraído en 4,9 mb/d durante el segundo trimestre y lo va a hacer en 2,8 mb/d en el tercero, antes de que esperar una ligera recuperación de 580.000 barriles diarios en los tres últimos meses del ejercicio. Esa tendencia debería continuar en 2027, con un tirón de 2,4 mb/d.

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