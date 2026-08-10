Guaraní empata con Nacional mientras Olimpía y Cerro Porteño se hunden en Paraguay

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Asunción, 9 ago (EFE).- Guaraní y Nacional empataron 0-0 este domingo en un partido por la cuarta fecha del Clausura de Paraguay, en el que Olimpia y Cerro Porteño sufrieron nuevas derrotas que los hunde en los últimos puestos del torneo.

Con el empate, Guaraní se ubicó provisionalmente tercero con siete puntos, a la espera del partido del lunes entre Libertad y Sportivo Trinidense, segundo con 9.

En la cima y con 10 enteros se encuentra el 2 de Mayo, que el sábado logró una victoria agónica por 1-0 ante el vigente campeón, Olimpia, que cayó al noveno lugar con 3 unidades.

Con tres derrotas y una victoria en cuatro presentaciones, el Decano, dirigido por el argentino Pablo 'Vitamina' Sánchez, viajará a Brasil para enfrentar el próximo jueves al Vasco da Gama en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

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Una suerte parecida tuvo Cerro Porteño, que también el sábado cayó por 1-0 ante Sportivo Ameliano y encadenó su tercera derrota en el campeonato.

Con tres puntos acumulados y en décima posición, el Ciclón de Barrio Obrero afronta con dudas su próximo desafío internacional, el partido del miércoles ante al brasileño Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores.

El triunfo dejó a Ameliano en el sexto puesto con seis puntos.

La cuarta fecha se inició el viernes con una victoria por 1-3 de Recoleta ante el colista Rubio Ñu que lo ascendió momentáneamente al cuarto lugar de la tabla, con siete enteros.

El resultado confirmó la regularidad de Recoleta, una de las sorpresas de la Copa Sudamericana, que en su primera participación en el torneo terminó como líder invicto de la zona D en la fase de grupos y ahora espera medirse con el argentino Boca Juniors en los octavos de final.

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Este domingo Sportivo Luqueño, séptimo con seis, también obtuvo una victoria por 0-2 ante San Lorenzo. EFE