Barenblit dice que Bienal de Shanghái 2027 va a pensar el mundo actual desde el arte

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Esther Rebollo

Buenos Aires, 8 ago (EFE).- El recién nombrado curador de la decimosexta Bienal de Shanghái, el hispano-argentino Ferrán Barenblit, afirmó en una entrevista con EFE en Buenos Aires que este espacio va a permitir en 2027 “entender el presente y pensar el futuro” desde el arte, en un mundo de cambios y contradicciones.

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“Es un reto extraordinario y una apuesta muy grande”, dijo sobre su designación, el pasado 18 de julio, como comisario jefe de esta Bienal, una de las mayores plataformas internacionales del arte contemporáneo y que se celebrará en noviembre de 2027 en el Power Station of Art (PSA) de la ciudad china.

El eje de la próxima Bienal de Shanghái va a ser “entender el presente y pensar el futuro” y constituirá “una oportunidad única para pensar desde el arte de qué manera podemos ayudar a entender mejor el mundo, a cuestionar la realidad, a girarla sobre sí misma, a preguntar el porqué y sus contradicciones”, añadió.

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Barenblit no adelantó las novedades que traerá la Bienal, porque apenas lleva unas semanas en el cargo, pero dejó claro que se va a responder a la pregunta eterna: “¿Cuál es el papel del arte y cómo podemos dialogar con las grandes preguntas que tiene la contemporaneidad hoy?”.

Y será desde una “ciudad global” y un “lugar en el que se piensa el futuro desde el presente”, comentó el exdirector del Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (MACBA) y exprofesor de la Universidad de Michigan (EEUU) en alusión a esta gran ciudad china, paradigma de modernidad y de transformaciones que afectan al resto del mundo.

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El historiador y museólogo cree que el hecho de que se celebre “en el centro de donde se están tomando gran parte, consciente o inconscientemente, de las decisiones sobre cómo se configura la realidad, desde el lugar donde, tanto tecnológicamente como intelectualmente, todo lo que ocurre impacta globalmente, da una doble dimensión a la Bienal”.

Por eso, la decimosexta edición de la cita de Shanghái va a estar en condiciones, según su curador, de responder a las preguntas que se hace la humanidad: “Para mi la pregunta es ¿qué elementos del presente están condicionando de forma irrevocable el futuro?".

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A su juicio, "el mundo, tal como lo conocíamos hasta ahora, está cambiando. Probablemente ya haya cambiado y no somos del todo conscientes, pero ese largo periodo que empezó en algún momento del siglo XVIII y que dio inicio a la modernidad, en el que hemos vivido a nivel político, intelectual y emocional en los últimos 250 años, ese mundo probablemente esté llegando a su fin y estemos entrando en una nueva era”.

“Nosotros somos una generación que habremos visto estos dos momentos de la historia”, argumentó, para proseguir: “No estoy seguro cuando empezó la modernidad, tampoco estoy seguro de cuándo habrá acabado ni cuándo habrá empezado ese nuevo periodo en que nos estamos adentrando; y con todas las cautelas hay que pensar que, desde el arte, se puede intentar proyectar e imaginar los elementos que lo constituirán porque el arte se lo puede permitir”.

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“Así como el arte es quizá una herramienta útil para entender el pasado (...), casi todo lo que podemos pensar del futuro nos lo va a decir un artista”, remarcó.

Ferrán Barenblit, uno de los grandes estudiosos del arte contemporáneo, nació en Buenos Aires en 1968 y cuando era niño, en plena dictadura militar (1976-1983), se trasladó con su familia a España huyendo de la persecución. Su padre llegó a estar detenido.

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En España creció y construyó su carrera, estudió Historia del Arte en la Universidad de Barcelona y Museología en la New York University. Se ha hecho cargo de la curaduría de importantes exposiciones en el Museo Nacional Reina Sofía de Madrid, así como en México y Argentina, y ha dirigido museos importantes como el MACBA.

Barenblit está en la capital argentina como comisario de la exposición “El transcurrir”, de Isidoro Valcárcel Medina, importante referente del arte conceptual, que se exhibe en el Centro Cultural Recoleta gracias a la colaboración de la Embajada de España y el Centro Cultural de España en Buenos Aires. EFE

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